MLB／田中合約年 美媒籲洋基續約「穩定先生」

田中將大。 路透 分享 facebook 南韓左投柳賢振以4年8000萬美元獎落藍鳥後，下一位要拚高階身價的亞洲球員，就是日本投手田中將大，今年是他和洋基七年合約的最後一年，美媒甚至建議，洋基應該提前續下這位每年都進帳雙位數勝投的「穩定先生」。

田中將大是在2014年和洋基簽下七年1億5500萬美元合約，當時洋基曾受批評，認為過去七年他平均每季投球180局，手臂有高度受傷風險，然而田中旅美六年以來，雖然健康狀態和成績有些起伏，但沒爆發嚴重災情，整體來看算是穩健。

身處美聯東區一級戰區，田中將大的數據保有水準，年年拿到10勝以上，而且自第二年起，每季至少投154局，現在已經在大聯盟完成1006.1局投球，共奪75勝43敗，防禦率3.75，帶有947次三振，來季邁向千K里程碑。

柳賢振雖然近年傷勢不斷，仍靠著合約年繳出生涯最佳成績單，在國聯塞揚獎票選第二的加持下，換到一張高額長約，同樣會以32歲之齡挑戰自由市場的田中將大，只要今年維持水準，不難得到媲美柳賢振的價碼，就看經紀公司如何喊價。

2017年底田中將大並未跳脫合約、續留洋基，雙方長年累積良好的合作情誼，讓美媒建議洋基應該提前和田中續約，避免西區球隊挾帶距離家鄉日本較近的地利之便，成為爭取田中的優勢。

另外，對幾乎每年都闖進10月激戰的洋基來說，田中將大在季後賽的戰力更不容忽視，八場先發不但拿到5勝3敗，防禦率還是鬼神般的1.76。