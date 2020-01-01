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MLB／浪人傑克森不退休 3月可能為德國投經典賽資格賽

2020-01-01 08:48聯合報 記者吳敏欣／即時報導

浪人傑克森不退休。 美聯社
浪人傑克森不退休。 美聯社
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36歲的資深先發投手傑克森（Edwin Jackson）目前以自由球員身分，在市場等待買家現身，他明言2020年還想繼續投球，而且考慮在3月為出生地德國出征經典賽資格賽。

傑克森在去年5月剛寫下一條大聯盟紀錄，在交易到藍鳥並且登板出賽後，生涯17年效力14支球團，成為史上收集最多球隊的球員；不過他在7月遭到藍鳥釋出，後來重新回到前東家老虎麾下，合繳18場出賽，其中13場先發，3勝10敗、防禦率9.58。

傑克森生涯從道奇起步，接下來待過魔鬼魚（現為光芒）、老虎、響尾蛇、白襪、紅雀、國民、小熊、勇士、馬林魚、教士、金鶯、運動家和藍鳥，2012年曾和我國投手王建民是國民隊友，不打算退休的他，有機會達成大聯盟30支球隊待過半數的另類成就。

大聯盟生涯累積107勝、133敗，防禦率4.78，傑克森上大聯盟廣播節目時，笑談妻子聽到他沒打算退休的回應，「他們應該會拉著你的耳朵，將你趕出球場吧。」

世界棒球經典賽資格賽將在今年3月中旬在美國亞歷桑納開打，在德國出生的傑克森有機會披上國家隊戰袍，「我認為如果到時合約沒著落，能為自己出生的國家打球還滿有趣的。」德國屆時將和巴西、紐西蘭、尼加拉瓜、菲律賓及南非同組，只要取得前兩名就能獲得門票。

大聯盟藍鳥

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