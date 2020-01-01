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MLB／一次買兩個 雙城簽下老牌先發貝利、希爾

2020-01-01 08:02聯合報 記者吳敏欣／即時報導

雙城趕在2019年最後一天簽下兩位資深先發投手，分別以700萬美元（約新台幣2.1億元）延攬貝利（Homer Bailey），及300萬美元（約新台幣9000萬元）補進希爾（Rich Hill）。

兩人的一年合約都帶有激勵條款，其中10月剛動完手肘手術的希爾，要等到6月才能出賽，所以保證薪資偏低，得投到75局或15場先發，才能提升到950萬美元的待遇。

左投希爾開季前就會年滿40歲，生涯傷病史豐富，2010年就動過手肘韌帶置換手術（Tommy John），今年也接受血小板血漿注射治療，賽季中休養三個月，沒想到仍舊避免不了開刀命運，球季結束後又進行韌帶重建手術。

希爾擁有15年大聯盟資歷，近三年半在道奇累積口碑，總共繳出30勝16敗、防禦率3.16的成績，讓他在季後的自由球員排名高居第16位，然而等待新合約的同時，他在上周傳出和妻子一同前往NFL現場觀賽，卻因行為失控遭警方逮捕。

33歲的貝利在2019年先發31場獲得13勝9敗、防禦率4.57，他是在2月先以小聯盟合約加盟皇家，7月時再透過交易轉到運動家

由於另一名先發投手皮內達（Michael Pineda）還因涉及禁藥，正處60場禁賽球監中，雙城就算補強了兩位老牌先發，開季輪值依舊有空缺，目前手中另兩位可用之兵是貝瑞歐斯（Jose Berrios）和歐多瑞齊（Jake Odorizzi）。

雙城運動家

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