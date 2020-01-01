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2020新年快樂！ 盤點那些退休禮遇的20號傳奇

2020-01-01 07:00陳志強

跨年煙火光彩炫目，棒球迷們正式告別了2010年代─那個巨人五年三冠、小熊破咒、皇家驚鴻一瞥、紅襪鼎盛、太空人與國民拿下隊史首冠的年代，也是許多老將如茂爾（Joe Mauer）、萊特（David Wright）、貝爾崔（Adrian Beltre）、鈴木一朗、基特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）、阿特利（Chase Utley）等經典球星高掛球鞋的時代。迎來2020年球季，從不少層面（2020年代的初始、新規則如「廢除一人左」的施行）而言皆是嶄新的象徵。應景時分，且讓我們透過此篇回顧大聯盟史上以及現役著名的「20號」擁有者。

過往20號「神獸」，有300勝巨投有黑人傳奇

穿20號最久的球員是右投手沙頓（Don Sutton），擁有23年大聯盟生涯（1966-1988），累積324勝、3574次三振、防禦率3.26成績，於1998年入選名人堂。2019年2月逝世、享年83歲的傳奇羅賓森（Frank Robinson）則有21年大聯盟生涯，豐功偉業不僅帳面的2943安、586轟、1812打點，更重要的是他在種族歧視時期昂然挺立，成為史上唯一在兩聯盟都拿過MVP的球員，也是第一位黑人總教練，背號同時被金鶯、紅人、印地安人退休，是繼萊恩（Nolan Ryan）後，第二位背號被三隊給予退休禮遇的球員。

傳奇球星羅賓森生涯21個球季中，絕大多數時間都是穿20號球衣，他的背號被三支不同...
傳奇球星羅賓森生涯21個球季中，絕大多數時間都是穿20號球衣，他的背號被三支不同的球隊退休！ 2003 Donruss球員卡
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大聯盟各隊一共有11隊退休了20號背號（共9位球員），除了上述提到的沙頓（道奇）和羅賓森，還有洋基波沙達（Jorge Posada）、響尾蛇岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、巨人厄文（Monte Irvin）、紅雀布拉克（Lou Brock）、海盜崔諾（Pie Traynor）、費城人施密特（Mike Schmidt）及皇家懷特（Frank White），幾乎都是名人堂成員，在球壇有舉足輕重的地位。

台灣球迷最熟悉的前洋基名捕波沙達(右)也是穿20號球衣，2015年洋基將20號正...
台灣球迷最熟悉的前洋基名捕波沙達(右)也是穿20號球衣，2015年洋基將20號正式退休。 歐新社資料照片
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上季最強20號 唐納森、阿隆索領銜

至於甫結束的2019年，20號球衣持有者共有17人，包括東山再起的唐納森（Josh Donaldson）、新人王阿隆索（Pete Alonso）、異軍突起的運動家坎納（Mark Canha）、雙城羅沙里歐（Eddie Rosario）和光芒葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等，若以WAR指數（勝場貢獻指數）為判斷標準，表現最差的20號是洛磯戴斯蒙（Ian Desmond），他雖敲出20轟，但在「Baseball Reference」系統的WAR值是負的1.62。

大都會一壘手阿隆索在新人球季就打出全聯盟最多的53轟，未來多年他可能會是最強的2...
大都會一壘手阿隆索在新人球季就打出全聯盟最多的53轟，未來多年他可能會是最強的20號球星。 歐新社資料照片
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而臺灣「殷」雄陳偉殷之所以決定改披20號戰袍，原因有二，一個是向前輩杉下茂致敬，二是紀念過往中日龍時期和吉見一起、中田賢一共同奮戰的回憶（三人背號分別為19、20、20），可惜持續不振，球季結束後遭到DFA，希望2020年，在新東家有所反彈以外，也能有緣續穿對陳偉殷而言意義重大的20號。

陳偉殷今年球季將背號由54號換成20號，結果並沒有帶來好運，球季結束後遭到馬林魚...
陳偉殷今年球季將背號由54號換成20號，結果並沒有帶來好運，球季結束後遭到馬林魚釋出。 路透
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「2020」，不僅是新的一年，也是另一個十年（decade）之始，意義重大，距離大聯盟開幕戰剩不到一百天，初春之際，我們將能見證更多精采的球賽、更多新星的出頭、更不一樣的大聯盟，拭目以待，請多指教。

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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