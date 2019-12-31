MLB／紅人3年約簽秋山翔吾 日球員達30隊滿貫

秋山翔吾(右)。 美聯社 分享 facebook 趕在2020年到來前，秋山翔吾成功挑戰大聯盟，據美媒報導，他和紅人即將達成三年2000萬美元（約台幣六億元）以上的協議，將成為紅人隊史第一位日本球員。

明年開季就會滿32歲的秋山翔吾透過母隊西武獅宣布行使海外自由球員權立，吸引紅人、教士、小熊、光芒、藍鳥和響尾蛇等球團，對這位日本國家隊先發第一棒、中外野手表達興趣。

秋山翔吾擁有九年日職經驗，近五年都是明星賽班底，尤其2015年創下216支安打的日職紀錄，這三年包辦洋聯安打王，並外帶年產20轟以上，生涯打擊率維持3成01，守備也有六座金手套獎肯定，是攻守俱佳的球員。

紅人今年戰績75勝87敗，這個冬天積極補強戰力，簽下重砲穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）擺在二壘防區，也買了邁利（Wade Miley）提升先發輪值，如今秋山翔吾也加盟，未來他將常和同屬國聯中區的小熊日籍前輩達比修有上演投打對決。

秋山翔吾今年10月就表明赴美的決心，說道，「我想知道自己的程度到哪，想去最高的舞台比賽。」而在大聯盟30支球隊中，只有紅人過去還沒有日本球員效力過，因此秋山也順道幫忙完成最後一塊拼圖。