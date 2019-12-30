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MLB／拿伊巴尼茲代打A-Rod 吉拉迪回憶神調度

2019-12-30 09:42聯合報 記者吳敏欣／即時報導

2012年時齡40歲的老將伊巴尼茲在季後賽代打A-Rod，成為季後賽英雄，成為吉...
2012年時齡40歲的老將伊巴尼茲在季後賽代打A-Rod，成為季後賽英雄，成為吉總口中難忘的神調度。 歐新社
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2012年時齡40歲的老將伊巴尼茲（Raul Ibanez）成為洋基季後賽奇兵，美聯分區系列賽代打A-Rod（Alex Rodriguez）的棒次，貢獻出追平轟和再見轟，前教頭吉拉迪（Joe Girardi）重新回憶自己這個神調度，表示是賽前打擊練習讓他萌生念頭。

和金鶯前兩戰各拿一勝，洋基回到自家主場展開第三戰，九局上打完還以1：2落後，最後半局的進攻，吉拉迪決定把系列賽只有一支安打，還吞下7K的A-Rod換掉，讓老三歲的伊巴尼茲代打上陣。

伊巴尼茲回憶，當時他還在球員休息室中騎著飛輪，接起來電話聽到吉拉迪說，「你打第二個。」伊巴尼茲還心想是代打鈴木一朗的棒次嗎，反問「原本是誰？」後來才見到隔壁的努尼耶茲（Eduardo Nunez）打暗號回答是A-Rod。

之後電影般的劇本出現了，9局下鈴木一朗飛球形成一人出局，伊巴尼茲頂替A-Rod代打第三棒，從終結者強森（Jim Johnson）手中敲出追平轟，讓戰線進入延長賽，12局下他再以首位打者之姿敲出再見轟，送洋基聽牌優勢。

吉拉迪解釋這個神來一筆，「伊巴尼茲在打擊練習時抓住我的眼光，他不知道把球送出去幾顆，這個畫面就此牢牢在我腦海中，想著如果賽況照金鶯劇本走，我就要讓伊巴尼茲代打。」

最後洋基雖然花了五場比賽淘汰金鶯，下一輪卻遭老虎直落四橫掃，連兩年在美聯冠軍賽失利。

吉拉迪洋基A-Rod

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