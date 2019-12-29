MLB／柳賢振均薪亞洲第3 田中將大合約大哥大

柳賢振加入藍鳥。 美聯社 分享 facebook 南韓左投柳賢振明年轉戰藍鳥隊，簽下4年8000萬美元合約，不但成為該隊首席先發投手，年薪2000萬美元也是全隊最高薪；柳賢振成為大聯盟第三位平均年薪2000萬美元以上的亞洲投手，同時寫下南韓球員新高。

田中將大和洋基隊七年合約，明年將是最後一年，總值1億5500萬美元、平均年薪2241萬2857美元都是亞洲球員最高紀錄。

大聯盟歷年亞洲球員合約總值擠進百大只有四人，分別是田中將大（排名並列34）、秋信守（1億3000萬美元，並列53）、達比修有（1億2600萬美元，並列57）、鈴木一朗（9000萬美元，並列95）。

若看平均年薪則有五人在前100名內，依序是田中將大（排名52）、達比修（2100萬美元，並列64）、柳賢振（並列69）、秋信守（1857萬1492美元，排名84）、鈴木一朗（1800萬美元，並列90）。

旅美球員最大合約是陳偉殷，和馬林魚隊五年8000萬美元、平均年薪1600萬，今年季後雖遭釋出，明年合約最後一年照領2200萬美元。

大聯盟合約總值最高是天使隊楚奧特4億2650萬美元，平均年薪第一是洋基隊柯爾3600萬，楚奧特3554萬1667美元居次。