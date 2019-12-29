MLB／塞佩達斯預言明年40轟 A-Rod也曾停賽後大爆發

塞佩達斯。 美聯社 分享 facebook 大都會隊「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）今年因傷缺席，新球季同意大減薪，想要爭取更高身價，能否甩掉傷痛困擾、爭取更多出賽數成為關鍵；「紐約郵報」舉出過去重量級打者東山再起的例子，認為這門古巴重砲明年復出很有看頭。

塞佩達斯2016年1月底和大都會簽下四年一億一千萬美元長約，但他過去三季只出賽119場，合計26轟、71分打點，同意明年把年薪從2950萬美元砍為1100萬，靠激勵條款爭取更高薪水。

這位34歲老將最近告訴ESPN球評培瑞茲（Eduardo Perez），明年有信心締造40轟以上紀錄（2015年35轟最高），甚至挑戰和背號相同的52轟。

紐約郵報指出，傳奇球星威廉斯（Ted Williams）因第二次世界大戰錯過三個球季，1946年重返大聯盟奪下美聯MVP，羅德里奎茲（Alex Rodriguez）2014年遭禁賽、隔年出現33轟，賈拉若加（Andres Galarraga）1999年因傷停賽、隔年28轟，戴維斯（Eric Davis）和桑柏格（Ryne Sandberg）都在1995年停賽，但96年分別揮出26、25轟。

塞佩達斯近兩年飽受腿傷之苦，嚴重影響出賽，紐約郵報列出過去三個情況類似、復出後砲火凶猛的例子，包括阿路（Moises Alou）、甘特（Ron Gant）、馮恩（Mo Vaughn），前一年完全停賽，隔年重返球場都超過30歲，全壘打產量分別有30、29、26支，大都會明年拚出好成績，塞佩達斯的砲火值得期待。