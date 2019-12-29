MLB／牛棚投手至少投3人 印地安人教頭苦惱

印地安人總教練法蘭柯納。 美聯社 分享 facebook 大聯盟明年賽季起啟用新規則，牛棚投手登板後至少要對決三名打者，或者將該局結束才能退場，即將成為現役最多勝印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）對此相當苦惱，不過也表示只能去適應。

「你被迫改變你的執教方式。」法蘭柯納說道，「有時候我們會在壘上無人時，換上小將看看是否可以製造出局，現在一但你換投，你就要賭他是不是能抓到打者，比賽可能在你可以做下個調度前，就提前成定局了，我無法理解，我不認為我可以理解。」

新規定限制了「一人左」和「一人右」投手的空間，但也給了足以對付左、右打的牛棚投手優勢，這當然造成未來球隊在牛棚選才上制訂不同策略。

法蘭柯納對此表示，「我們肯定會盡量去適應，我很確定春訓時我們會花一段時間，去找到最佳解法，當賽季開始後，就沒人在意自己是否喜歡這規定了。」

隨著巨人總教練波奇（Bruce Bochy）退役後前往法國執教，擁有1667勝的法蘭柯納成為當今大聯盟最多勝教頭，然而這位曾率領紅襪兩度世界大賽封王的名帥，卻在上個月卻遇上世界大賽冠軍戒遭竊，還好近日戒指已被尋獲，警方在鳳凰城一家運動紀念品專賣店找到贓物。