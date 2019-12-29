親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

月薪90元、棺材用租的… 這產油國竟這麼窮？

獨／又爆論文亂象！中山大學碩專班論文抄襲 學位被撤銷

運動筆記300CC催下去，你也可以速速叫【天氣職人】週末變天，出門預防下雨｜跑者天氣報報
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA精彩演出- Nikola Jokic (12月29日)賽事懶人包 (12月28日)

MLB／非裔球員教練人數下滑 前名教：危險趨勢

2019-12-29 09:30聯合報 記者吳敏欣／即時報導

貝克。 美聯社
貝克。 美聯社
分享
大聯盟近年幾乎成了白人的天下，非裔總教練和球員人數呈現縮減，這讓同為非裔的前大聯盟名教頭貝克（Dusty Baker）忍不住厲言，這是很危險的趨勢。

今年只有道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）是大聯盟裡唯一非裔教頭，即使季後多達八支球隊更換總教練，也只有一位黑人獲得機會，那就是大都會菜鳥教頭貝爾川（Carlos Beltran），而時間往前推到一年前，六位新官上任的大聯盟總教練統統是白人臉孔。

1999年時任大聯盟主席的席利格（Bud Selig）規定，在面試管理職時，至少得有一個有色人種候選人，雖然這兩年尋找教頭的14支球隊都確實遵守，卻沒改變太多結果，例如貝克今年也應徵了費城人總教練的職缺，最後卻輸給了吉拉迪（Joe Girardi）。

舊金山紀事報也寫道，自羅賓森（Frank Robinson）成為大聯盟第一位黑人球員後將近45年，黑人依舊不成比例且被忽視，如同白人老闆聘請白人總管，白人總管也傾向聘請白人教頭，今年大聯盟開幕只有8.2%的球員是非裔，從1995年的19%下滑自此，或許這結果並不驚訝，因為大聯盟根本沒非裔的老闆，只有一人是有色人種，就是天使的莫瑞諾（Arte Moreno），上個月的總管會議也只有一個非裔代表，為馬林魚棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）。

貝克受訪時表示，「我10年前就跟人說過了，我能預見非裔球員越來越少，我活得夠老，親眼見到這趨勢，這是非常危險的趨勢，每個人都在談論，但誰做應變了？」另外他也指出非裔教練被要求更高的標準，「除非你都贏了，不然就會被視為失敗。」

歷史上現在也只有一名非裔教頭拿到世界大賽冠軍，1992年和1993年蓋斯頓（Cito Gaston）率領藍鳥兩度稱王，貝克和羅伯茲則都差臨門一腳。

大聯盟羅伯茲大都會

延伸閱讀

氮氣管破裂 堪薩斯州飛機製造廠爆炸11人受傷

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

哈薩克貝克航空墜機 已知12死54傷

哈薩克貝克航空墜機 當局下修至12死49傷

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／藍鳥首位99號 柳賢振空降加拿大說哈囉

2019-12-28 08:59

MLB／SI近10年經典封面 太空人封王神預言上榜

2019-12-28 07:57

MLB／道奇釋出查構思 將轉戰日職

2019-12-29 10:04

MLB／基特首度給複數年合約 馬林魚外野補進狄克森

2019-12-29 08:27

MLB／勇士還在跟洛磯喬 亞瑞納多遭曝想去道奇

2019-12-28 11:56

MLB／入札倒數 秋山翔吾傳和紅人積極談約

2019-12-28 10:39

MLB／柳賢振穿99號 加拿大人掀「冰球大帝」回憶

2019-12-28 09:49

MLB／費城人小聯盟約 二刀流工具人重返美職

2019-12-28 09:32

MLB／幫助更需要幫助的人 卡拉斯科兌現承諾

2019-12-28 08:24

MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振

2019-12-27 17:37

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／羅素領軍逆轉太陽 勇士本季首取4連勝

2019-12-28 15:45

HBL／拚完兩山體力耗盡 光復教頭：懂湘北的感覺

2019-12-28 12:57

NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面

2019-12-28 10:23

NBA／難忘杜蘭特昔日相挺之恩 喬丹：他真的很在乎我

2019-12-28 12:32

HBL／傳統強隊壓力大 黃萬隆：甜蜜的包袱

2019-12-28 22:29

NBA／看好湖人奪冠 世界和平：比2010年更強

2019-12-28 10:42

NBA／詹姆斯恐再缺陣 戴維斯：隊友要挺身而出

2019-12-28 12:26

NBA／熱火菜鳥收耶誕驚喜 3年以來未見母親現身見面

2019-12-28 15:38

NBA／黃蜂雷霆浪投大賽 創史上最慘三分命中率

2019-12-28 16:19

NBA／傳威廉森重學走路跑步 巴克利節目上搞笑指導

2019-12-28 11:18

HBL／許皓翔壓下許浩翔 青年退松山闖8強

2019-12-28 19:47

NBA／波爾辛吉斯該多打低位？卡萊爾強力駁斥球評說法

2019-12-28 12:01

NBA／不認同杜蘭特與厄文選擇 賈奈特：應該加入尼克

2019-12-28 14:33

HBL／衛冕軍晉級 游艾喆：可以好好睡了

2019-12-28 22:10

NBA／國王連敗掀內部風暴 希爾德：信任出了問題

2019-12-28 15:16

HBL／相隔13年返8強 永平教頭、隊長都落淚

2019-12-28 17:07

MLB／勇士還在跟洛磯喬 亞瑞納多遭曝想去道奇

2019-12-28 11:56

NBA／連5顆三分球反撲 76人仍輸魔術斷3連勝

2019-12-28 11:17

NBA／美聯社最佳男運動員 雷納德接手詹皇得獎

2019-12-28 10:30

NBA／德拉基奇關鍵一擊 熱火主場險勝溜馬

2019-12-28 12:05

NBA／回應嘲諷詹皇言論被指內鬨 庫茲瑪火速刪文

2019-12-28 16:13

HBL／女甲級第一長人 淡商187菜鳥首繳雙十

2019-12-28 20:23

NBA／字母哥缺陣不打緊 米道頓飆23分射老鷹

2019-12-28 11:41

MLB／入札倒數 秋山翔吾傳和紅人積極談約

2019-12-28 10:39

NBA／華盛頓關鍵罰球失手 雷霆延長賽險勝黃蜂

2019-12-28 11:30

NBA／決勝節打出39:18攻勢 勇士再現經典一波流

2019-12-28 15:17

HBL／衛冕軍能仁驚險晉級 「綠色神盾」跌落外卡

2019-12-28 23:28

NBA／疑似持真槍跳舞 韋德出櫃兒槍枝議題引戰

2019-12-28 18:36

NBA／ 羅素帶隊射日 勇士打出小高潮收4連勝

2019-12-28 23:37

MLB／基特首度給複數年合約 馬林魚外野補進狄克森

2019-12-29 08:27

八馬國際贊助1219萬元 空手道、桌球選手添奧援

2019-12-28 15:19

富邦U18／滑球得到陽建福調教 李昌洲功力再度進化

2019-12-28 16:14

NBA／延長賽開賽對手先罰一球 原因是他做了蠢事

2019-12-28 15:45

富邦U18／中職裁判執法 李來發：對高中生太嚴

2019-12-28 23:43

富邦U18／高雄市拿到8強門票 對職業裁判執法有意見

2019-12-28 15:31

MLB／非裔球員教練人數下滑 前名教：危險趨勢

2019-12-29 09:30

企排明星賽／一秒變主播 楊孟樺：另一半很重要

2019-12-28 17:04

企排明星賽／旅日劉鴻杰踢館 名古屋狼犬壓軸退台電

2019-12-28 21:07

SBL／裕隆九太洋將對決 基恩36分比下賽森

2019-12-28 22:37

企排明星賽／人氣后阿非獻舞 線審曾琬羚喊「out」

2019-12-28 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top