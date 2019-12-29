MLB／非裔球員教練人數下滑 前名教：危險趨勢

貝克。 美聯社 分享 facebook 大聯盟近年幾乎成了白人的天下，非裔總教練和球員人數呈現縮減，這讓同為非裔的前大聯盟名教頭貝克（Dusty Baker）忍不住厲言，這是很危險的趨勢。

今年只有道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）是大聯盟裡唯一非裔教頭，即使季後多達八支球隊更換總教練，也只有一位黑人獲得機會，那就是大都會菜鳥教頭貝爾川（Carlos Beltran），而時間往前推到一年前，六位新官上任的大聯盟總教練統統是白人臉孔。

1999年時任大聯盟主席的席利格（Bud Selig）規定，在面試管理職時，至少得有一個有色人種候選人，雖然這兩年尋找教頭的14支球隊都確實遵守，卻沒改變太多結果，例如貝克今年也應徵了費城人總教練的職缺，最後卻輸給了吉拉迪（Joe Girardi）。

舊金山紀事報也寫道，自羅賓森（Frank Robinson）成為大聯盟第一位黑人球員後將近45年，黑人依舊不成比例且被忽視，如同白人老闆聘請白人總管，白人總管也傾向聘請白人教頭，今年大聯盟開幕只有8.2%的球員是非裔，從1995年的19%下滑自此，或許這結果並不驚訝，因為大聯盟根本沒非裔的老闆，只有一人是有色人種，就是天使的莫瑞諾（Arte Moreno），上個月的總管會議也只有一個非裔代表，為馬林魚棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）。

貝克受訪時表示，「我10年前就跟人說過了，我能預見非裔球員越來越少，我活得夠老，親眼見到這趨勢，這是非常危險的趨勢，每個人都在談論，但誰做應變了？」另外他也指出非裔教練被要求更高的標準，「除非你都贏了，不然就會被視為失敗。」

歷史上現在也只有一名非裔教頭拿到世界大賽冠軍，1992年和1993年蓋斯頓（Cito Gaston）率領藍鳥兩度稱王，貝克和羅伯茲則都差臨門一腳。