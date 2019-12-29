MLB／基特首度給複數年合約 馬林魚外野捕進狄克森

馬林魚從自由市場買進外野戰力，以兩年1750萬美元（約台幣5.2億元）簽下前金手套得主狄克森（Corey Dickerson），預計鎮守左外野大關。

目前只待體檢通過，馬林魚就可以正式帶回這位鎖定好一陣子的目標物；30歲的狄克森因為肩膀拉傷和左腳骨折，今年只在海盜和費城人出賽78場，打擊率3成04，帶有12轟和59分打點。

迪克森2017年曾入選明星賽，當年他在光芒打出生涯最佳的27轟，另外還有33支二壘安打，打擊率2成82，隔年則是靠著守備，在海盜陣中拿到金手套獎。

狄克森的到來讓馬林魚左外野先發人選暫時無虞，不過春訓他還是得跟老將坎普（Matt Kemp）、小將拉米瑞茲（Harold Ramirez）、 丁恩（Austin Dean）等人進行卡位戰。

馬林魚這周接連兩筆補強，先是帶回二號捕手瑟維利（Francisco Cervelli），現在又買下狄克森，40人名單早額滿的他們，勢必要做出調整。

迪克森的合約也是自前洋基隊長基特（Derek Jeter）及其經營團隊入主以來，馬林魚第一次在自由市場給出的複數年合約，未來是否成為常態還不可知。