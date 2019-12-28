MLB／柳賢振穿99號 加拿大人掀「冰球大帝」回憶

南韓左投柳賢振穿上99號戰袍加盟藍鳥，一段NHL史上最著名的交易隨之重新浮上水面，經紀人波拉斯（Scott Boras）說：「加拿大過去曾把99號借給洛杉磯，現在因為柳賢振，我想我們終於可以還給加拿大了。」

波拉斯所說的這段往事，發生在1988年8月9日，愛德蒙頓油人隊將冰球史上最偉大球員、「冰球大帝」格雷茨基（Wayne Gretzky）交易送到洛杉磯國王隊，消息一出，全城陷入悲痛，加拿大失去了這位5年內4度率隊奪冠的當家球星，如同失去精神支柱、心靈寄託，而這筆交易也被視為NHL史上最著名的交易。

格雷茨基生涯9度拿下MVP，10次奪下得分王，至1999年退役時，他共握有61項NHL紀錄，他的99號球衣更在全聯盟退休，已無人可再穿上這個背號。

NHL場上看不到的背號，加拿大球迷新球季起將在MLB場上重見；柳賢振轉戰藍鳥後，外界就關注他是否將成為藍鳥隊史第一位身著99號球衣的球員，最終毫無意外，他以99號藍鳥戰袍在記者會上亮相。

南韓報導指出，「在多倫多，不管是誰決定穿上99號球衣，那都代表的是更大的責任，這個背號因為格雷茨基而在當地獲得歡迎。」柳賢振是否知道這個背號對加拿大人的意義？波拉斯為柳賢振出面「代打」這個提問，笑著回應：「我們把99號還給加拿大了。」