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MLB／藍鳥首位99號 柳賢振空降加拿大說哈囉

2019-12-28 08:59聯合報 記者吳敏欣／即時報導

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帶著四年8000萬美元的身價，南韓左投柳賢振今天正式加盟藍鳥，記者會上他披上99號球衣，還緊張地用英文、法文向大家打招呼。

「哈囉，加拿大，Bonjour，首先謝謝老闆羅傑斯（Edward S. Rogers）、總經理艾特金斯（Ross Atkins）、總裁夏皮洛（Mark Shapiro）、經紀人波拉斯（Scott Boras）和我的家人，還有藍鳥球迷，我很開心來到這裡，而且我會讓藍鳥感到驕傲，謝謝。」柳賢振努力講完英文致詞後鬆一口氣，還笑場加入鼓掌行列。

32歲的柳賢振空降成藍鳥王牌先發，教頭艾特金斯在記者會上直言，「看你打球真的很享受，我們歡迎你，我們非常看好你一直成功下去，歡迎來到多倫多。」

自2013年進軍美職，柳賢振在七年都是待在道奇，不過受到傷病影響，曾在2015年至2016年只出賽一場，去年也曾在季中缺席一段時間，今年則是繳出生涯最佳成績，29場出賽拿下12勝5敗、防禦率2.32，以大聯盟防禦率王之姿在國聯塞揚獎票選名列第二。

柳賢振成為藍鳥史上第一位99號球衣使用者，過去藍鳥球員最「大」的背號只到88號，是1991年岡薩雷茲（Rene Gonzalez）所穿。

藍鳥柳賢振道奇

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