MLB／藍鳥首位99號 柳賢振空降加拿大說哈囉

帶著四年8000萬美元的身價,南韓左投柳賢振今天正式加盟藍鳥,記者會上他披上99號球衣,還緊張地用英文、法文向大家打招呼。

「哈囉,加拿大,Bonjour,首先謝謝老闆羅傑斯(Edward S. Rogers)、總經理艾特金斯(Ross Atkins)、總裁夏皮洛(Mark Shapiro)、經紀人波拉斯(Scott Boras)和我的家人,還有藍鳥球迷,我很開心來到這裡,而且我會讓藍鳥感到驕傲,謝謝。」柳賢振努力講完英文致詞後鬆一口氣,還笑場加入鼓掌行列。

32歲的柳賢振空降成藍鳥王牌先發,教頭艾特金斯在記者會上直言,「看你打球真的很享受,我們歡迎你,我們非常看好你一直成功下去,歡迎來到多倫多。」

自2013年進軍美職,柳賢振在七年都是待在道奇,不過受到傷病影響,曾在2015年至2016年只出賽一場,去年也曾在季中缺席一段時間,今年則是繳出生涯最佳成績,29場出賽拿下12勝5敗、防禦率2.32,以大聯盟防禦率王之姿在國聯塞揚獎票選名列第二。

柳賢振成為藍鳥史上第一位99號球衣使用者,過去藍鳥球員最「大」的背號只到88號,是1991年岡薩雷茲(Rene Gonzalez)所穿。

