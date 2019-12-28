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MLB／運動畫刊近10年經典封面 太空人封王神預言上榜

2019-12-28 07:57聯合報 記者陳宛晶／即時報導

2010世代即將畫下句點，運動畫刊選出10大值得紀念的經典封面，小熊2016年打破百年魔咒封王、太空人2017年兌現封王預言雙雙上榜，集齊五星輪值的2011年費城人也榜上有名，但這組豪華輪值最終卻沒能幫費城人收穫金盃。

團隊封面部分，運動畫刊的經典封面絕對不會忘了2014年6月出版的太空人封王預言，該期封面為當時還是菜鳥的史布林格（George Springer），標題為「太空人2017年世界大賽冠軍」；雜誌出刊當時，太空人正處於長年積弱，這則封面故事被視為妄想、笑話，卻隨著太空人在2017年升空登頂而成為神預言，該期雜誌還因此再版。

2011年4月出版的運動畫刊，封面為費城人搶下克里夫李（Cliff Lee）後成形的超強輪值，另外四人為哈勒戴（Roy Halladay）、漢默斯（Cole Hamels）、奧斯沃特（Roy Oswalt）和布蘭頓（Joe Blanton），該年費城人先發投手防禦率合計為2.86，全聯盟沒有球隊看得到他們的車尾燈，但他們並未因滿手好牌完成奪冠大業，2011年在分區系列賽五戰出局後，不曾再進入季後賽。

另一個上榜的團隊封面也不難猜到，就是2016年11月的小熊打破百年魔咒，報導開頭就寫著「安息吧！山羊魔咒」，記載小熊終於向悲情告別的故事。

其他上榜的封面主角都是個人，2010年6月史特拉斯堡（Stephen Strasburg）以超級新人之姿站上大聯盟，生涯初登板繳出7局失2分、狂飆14次三振後，以100哩直球吹起「小史旋風」。

天使兩大球星也都榜上有名，分別是普荷斯（Albert Pujols）以十年2.4億美元合約前進洛城，以及以少年強打之姿躍上封面的楚奧特（Mike Trout）；洋基昔日三游搭檔也各自上榜，基特（Derek Jeter）的經典封面是他的退役身影，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）生涯雖累積不少成就，卻是因為同樣光鮮亮麗的退休生活，而在這份榜單中出現。

史丹頓（Giancarlo Stanton）以上半身赤裸、彩繪球衣的方式登上封面，同樣列名值得紀念的封面之一；唯一一位非大聯盟球員上榜的封面人物，為2014年在威廉波特少棒賽投出完封勝的13歲女孩戴維斯（Mone Davis）。

費城人小熊大聯盟

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