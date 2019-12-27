MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2020即將到來，美媒大膽推出新球季5點預測，其中認為有偷暗號嫌疑的太空人將打不進季後賽。 歐新社 分享 facebook

目前距離大聯盟開季還甚久，隨著許多球員易主，球迷也開始猜測新賽季的大聯盟會發生什麼變化，雖現在仍言之過早，但有美國媒體就大膽提出5項猜測。

全壘打數將下修

《Sporting News》記者李維拉（Joe Rivera）趁2020新年將至，撰文與球迷分享自己對新賽季可能發生的5件大事。李維拉開門見山便預測明年沒有球隊有辦法轟超過275支全壘打。今年可謂歷史上的全壘打年，光雙城跟洋基就雙雙敲超過300轟，但也讓投手吃不消，太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）就不只一次質疑大聯盟用球灌水。大聯盟特別發布報告指出，全壘打滿天飛是因用球製造的方法改變，而產生的現象。若來季大聯盟對用球製作過程進行改善，全壘打數下修不無可能。

太空人無緣季後賽

接著李維拉推測太空人2020年將無法打進季後賽。首先，沒有了柯爾（Gerrit Cole）無疑是一大損失；其次，韋蘭德也已是老將，明年是否還能維持身手將存疑，另外一位王牌葛蘭基（Zack Greinke）也面臨同樣狀況。因此李維拉大膽預測，太空人將自2016年以後再次與季後賽無緣，並指出運動家會頂替太空人在美聯西區出線。李維拉也加碼指出光芒跟天使有望在美聯擠進外卡。

小熊布萊恩季中將轉戰勇士

另外，李維拉預期小熊隊明星三壘布萊恩（Kris Bryant）明年有望迎來生涯第2座MVP。正值當打之年的布萊恩，若能保持健康，確實有機會打出MVP身手。有趣的是，李維拉不認為布萊恩會為以小熊身份再奪MVP，而是在勇士農場清倉的情況下轉戰斧頭幫，在亞特蘭大獲獎。

白襪美中封王

李維拉在第四點推測，白襪明年有望在美中封王。白襪近年頻頻進補，在印地安人送走主力，雙城沒有大動作補強的情況下，白襪無疑能夠打敗這兩隊分區勁敵，收穫重建的碩果。

最後，李維拉則指出，大聯盟預計推行的換投新規將會成功。雖棒壇上下都不習慣改變，但隨著時間經過，眾人終究會適應新制度。