親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

私菸案「認罪第一人」檢：軍人牟利影響國安

運動筆記京都馬 慢慢跑2019 台北馬拉松 Sub4 的心得
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日十大好球 (12月27日)賽事精華- 拓荒者 vs. 爵士 (12月27日)

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33聯合新聞網 綜合報導

2020即將到來，美媒大膽推出新球季5點預測，其中認為有偷暗號嫌疑的太空人將打不...
2020即將到來，美媒大膽推出新球季5點預測，其中認為有偷暗號嫌疑的太空人將打不進季後賽。 歐新社
分享

目前距離大聯盟開季還甚久，隨著許多球員易主，球迷也開始猜測新賽季的大聯盟會發生什麼變化，雖現在仍言之過早，但有美國媒體就大膽提出5項猜測。

全壘打數將下修

《Sporting News》記者李維拉（Joe Rivera）趁2020新年將至，撰文與球迷分享自己對新賽季可能發生的5件大事。李維拉開門見山便預測明年沒有球隊有辦法轟超過275支全壘打。今年可謂歷史上的全壘打年，光雙城跟洋基就雙雙敲超過300轟，但也讓投手吃不消，太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）就不只一次質疑大聯盟用球灌水。大聯盟特別發布報告指出，全壘打滿天飛是因用球製造的方法改變，而產生的現象。若來季大聯盟對用球製作過程進行改善，全壘打數下修不無可能。

太空人無緣季後賽

接著李維拉推測太空人2020年將無法打進季後賽。首先，沒有了柯爾（Gerrit Cole）無疑是一大損失；其次，韋蘭德也已是老將，明年是否還能維持身手將存疑，另外一位王牌葛蘭基（Zack Greinke）也面臨同樣狀況。因此李維拉大膽預測，太空人將自2016年以後再次與季後賽無緣，並指出運動家會頂替太空人在美聯西區出線。李維拉也加碼指出光芒跟天使有望在美聯擠進外卡。

小熊布萊恩季中將轉戰勇士

另外，李維拉預期小熊隊明星三壘布萊恩（Kris Bryant）明年有望迎來生涯第2座MVP。正值當打之年的布萊恩，若能保持健康，確實有機會打出MVP身手。有趣的是，李維拉不認為布萊恩會為以小熊身份再奪MVP，而是在勇士農場清倉的情況下轉戰斧頭幫，在亞特蘭大獲獎。

白襪美中封王

李維拉在第四點推測，白襪明年有望在美中封王。白襪近年頻頻進補，在印地安人送走主力，雙城沒有大動作補強的情況下，白襪無疑能夠打敗這兩隊分區勁敵，收穫重建的碩果。

最後，李維拉則指出，大聯盟預計推行的換投新規將會成功。雖棒壇上下都不習慣改變，但隨著時間經過，眾人終究會適應新制度。

太空人
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

MLB／返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

2019-12-26 10:40

MLB／白襪補強還沒停 一年約簽下英卡納西恩

2019-12-26 09:48

MLB／前教頭掛保證 邦賈納手臂不會是未爆彈

2019-12-26 07:58

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

2019-12-27 11:16

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

HBL／破泰山不敗之身 光復死亡之組連過雙山

2019-12-26 18:17

NBA／相信球團決定 威廉森：若決定權在我早已上場

2019-12-26 17:28

NBA／擊敗火箭意義非凡 柯爾：被吹T也要慶祝

2019-12-27 08:50

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07

NBA／贏火箭為本季最棒 柯爾：我的選擇也不多

2019-12-27 00:08

HBL／弟弟爆發 東山兄弟檔扮雙箭頭

2019-12-27 13:09

HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

2019-12-26 23:56

NBA／10年市值成長1011％ 勇士化身體壇印鈔機

2019-12-27 13:20

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

NBA／年領1100萬美元 波總排美國體壇教頭榜第2

2019-12-27 12:45

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29

NBA／平均年薪傲視體壇 拓荒者球員居聯盟之首

2019-12-27 14:20

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12

NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

2019-12-27 09:58

NBA／獨行俠主帥證實 唐西奇確定回歸戰馬刺

2019-12-27 10:30

影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓

2019-12-26 20:08

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

NBA／紐媒獨家爆料 尼克觀望交易唐斯機會

2019-12-27 17:10

NBA／雷霆3人破20分無用 慘遭灰熊終結4連勝

2019-12-27 13:40

NBA／米契爾下半場發飆 爵士擋拓荒者雙槍反撲

2019-12-27 15:01

HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強

2019-12-27 16:21

SBL／璞園半場難堪13分 主帥：不知為何投不進

2019-12-27 00:10

HBL／菜鳥發威！ 永仁邱群琋放話搶新人后

2019-12-27 00:05

NBA／兩度延長苦勝國王 灰狼終於結束11連敗

2019-12-27 16:15

諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠

2019-12-26 18:42

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

爆米花／柯景瀚再見安打 合庫驚險晉級季後賽

2019-12-26 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top