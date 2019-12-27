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MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56聯合新聞網 綜合報導

洋基成功搶下柯爾，關鍵是波拉斯的一通電話。 美聯社
洋基成功搶下柯爾，關鍵是波拉斯的一通電話。 美聯社
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洋基休賽季砸重金網羅前太空人王牌柯爾（Gerrit Cole），雙方簽約至今已過兩週，許多球迷依舊好奇洋基是如何挖角這名巨投。美媒作家揭露背後祕辛，竟是一通電話讓洋基最終成功抱回大獎。

據《The Athletic》記者陶德（Rustin Dodd）撰文指出，在冬季會議開始前不久，洋基就大陣仗以總管凱許曼（Brian Cashman）領軍，前往加州拜訪柯爾。當時外界傳言柯爾較屬意西岸球隊，洋基暫處第二順位，因此高層決定務必要用財力展現簽下他的決心。

在冬季會議開始前一天，洋基敲定價碼，準備由凱許曼向柯爾報價，但柯爾的經紀人波拉斯（Scott Boras）特地致電請他暫緩決定，並暗示隔日會有重大消息，建議洋基確認消息後再行動。

隔日波拉斯口中的「重大消息」揭曉，正是史特拉斯堡（Stephen Strasburg）以7年2.45億美元大約續留國民。新聞一出，洋基已了解要簽下柯爾，勢必要給出以國民史特拉斯堡合約為樓地板的價碼。經過不斷討論，洋基老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）示意凱許曼使出殺手鐧，最後洋基也確實加碼至9年3.24億美元，從競爭者中脫穎而出。

就這麼一通電話，讓洋基完成自由市場補強大夢，也讓柯爾拿到一張史無前例的大合約。

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