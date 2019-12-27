親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記京都馬 慢慢跑2019 台北馬拉松 Sub4 的心得
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日十大好球 (12月27日)賽事精華- 拓荒者 vs. 爵士 (12月27日)

MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振

2019-12-27 17:37世界日報 編譯組／綜合報導

洛杉磯時報運動專欄作家赫南德茲，國聯西區對手太弱，是道奇放走柳賢振的主因。 歐新...
洛杉磯時報運動專欄作家赫南德茲，國聯西區對手太弱，是道奇放走柳賢振的主因。 歐新社
分享

南韓投手柳賢振（Hyun Jin Ryu）轉投多倫多藍鳥隊，洛杉磯道奇隊似乎無動於衷。洛杉磯時報運動專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）認為，道奇隊之所以有恃無恐，是因為職棒大聯盟國聯（NL）西區其他對手不爭氣，柳賢振走人對道奇隊西區封王影響不大。他說，此舉暴露西區封王似乎是道奇隊底線，世界大賽並非絕對目標。

12月22日傳出柳賢振離開道奇隊消息，有些人吃了一驚，想不通道奇隊為何不努力留下柳賢振？赫南德茲指出，道奇隊東家集團真正想法昭然若揭，粉絲可能要大失所望。

在柳賢振決定去路之前，道奇隊網羅柯爾 (Gerrit Cole)也以失敗收場。頂尖投手一個接一個從指尖溜走，道奇隊非但未能加強陣容，反而比上個球季更差。

早在2016年，道奇隊也讓葛蘭基（Zack Greinke）遠走高飛，當時就引起質疑道奇隊到底居心何在？如今的發展，無異一步步證實外界質疑。亦即世界大賽冠軍並非道奇隊非要不可目標，道奇隊只想霸住國聯西區王座。

赫南德茲說，道奇隊當然不排斥世界大賽冠軍，差別在於代價有多大？能有冠軍很好，但道奇隊並不想不計一切代價拿下冠軍。

就以柯爾為例，道奇隊固然很想簽下他，然而紐約洋基隊不惜用九年3億2400萬元搶人，道奇隊就不與他們硬拚了，把目標轉向柳賢振。

道奇隊願意考慮與柳賢振簽下四年約，但價碼又輸給藍鳥隊四年8000萬元天價。道奇隊的算盤是，就算放柳賢振走，道奇隊仍有希望在國聯西區封王。

赫南德茲說，道奇隊之所以能如此精打細算，多虧西區其他對手東家的「配合」。不論其他東家是出於吝嗇還是無知，他們都在為道奇隊開道。

由於缺乏勁敵，道奇隊在自由球員市場得以挑三撿四。如果自由球員價碼高到不合理，道奇隊即轉向交易市場。雖然對人選較無把握，但也省下可觀經費。

想換來頂尖球員，道奇隊必須自己有頂尖球員作交換條件，能施展空間更小。由於對方知道道奇隊已失去自由球員市場機會，立場可能轉硬。不過好在對手實力不強，就算交易失敗還可再等等，一直拖到7月31日都有可能。

柳賢振赫南德茲

延伸閱讀

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯...

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

MLB／返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

2019-12-26 10:40

MLB／白襪補強還沒停 一年約簽下英卡納西恩

2019-12-26 09:48

MLB／前教頭掛保證 邦賈納手臂不會是未爆彈

2019-12-26 07:58

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

2019-12-27 11:16

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

NBA／相信球團決定 威廉森：若決定權在我早已上場

2019-12-26 17:28

NBA／擊敗火箭意義非凡 柯爾：被吹T也要慶祝

2019-12-27 08:50

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07

NBA／10年市值成長1011％ 勇士化身體壇印鈔機

2019-12-27 13:20

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

HBL／弟弟爆發 東山兄弟檔扮雙箭頭

2019-12-27 13:09

NBA／贏火箭為本季最棒 柯爾：我的選擇也不多

2019-12-27 00:08

HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

2019-12-26 23:56

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

NBA／年領1100萬美元 波總排美國體壇教頭榜第2

2019-12-27 12:45

NBA／平均年薪傲視體壇 拓荒者球員居聯盟之首

2019-12-27 14:20

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12

NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

2019-12-27 09:58

NBA／獨行俠主帥證實 唐西奇確定回歸戰馬刺

2019-12-27 10:30

NBA／紐媒獨家爆料 尼克觀望交易唐斯機會

2019-12-27 17:10

HBL／外卡勝率零 泰山搶3勝重返8強

2019-12-27 18:24

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強

2019-12-27 16:21

影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓

2019-12-26 20:08

NBA／米契爾下半場發飆 爵士擋拓荒者雙槍反撲

2019-12-27 15:01

NBA／籃網命中率慘澹 丁威迪自嘲：蛋奶酒害的

2019-12-27 15:54

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振

2019-12-27 17:37

NBA／雷霆3人破20分無用 慘遭灰熊終結4連勝

2019-12-27 13:40

NBA／兩度延長苦勝國王 灰狼終於結束11連敗

2019-12-27 16:15

NBA／癌末球迷實現心願 耶誕大戰與詹皇見面

2019-12-27 18:40

SBL／璞園半場難堪13分 主帥：不知為何投不進

2019-12-27 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top