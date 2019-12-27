MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振

洛杉磯時報運動專欄作家赫南德茲，國聯西區對手太弱，是道奇放走柳賢振的主因。 歐新社 分享 facebook

南韓投手柳賢振（Hyun Jin Ryu）轉投多倫多藍鳥隊，洛杉磯道奇隊似乎無動於衷。洛杉磯時報運動專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）認為，道奇隊之所以有恃無恐，是因為職棒大聯盟國聯（NL）西區其他對手不爭氣，柳賢振走人對道奇隊西區封王影響不大。他說，此舉暴露西區封王似乎是道奇隊底線，世界大賽並非絕對目標。

12月22日傳出柳賢振離開道奇隊消息，有些人吃了一驚，想不通道奇隊為何不努力留下柳賢振？赫南德茲指出，道奇隊東家集團真正想法昭然若揭，粉絲可能要大失所望。

在柳賢振決定去路之前，道奇隊網羅柯爾 (Gerrit Cole)也以失敗收場。頂尖投手一個接一個從指尖溜走，道奇隊非但未能加強陣容，反而比上個球季更差。

早在2016年，道奇隊也讓葛蘭基（Zack Greinke）遠走高飛，當時就引起質疑道奇隊到底居心何在？如今的發展，無異一步步證實外界質疑。亦即世界大賽冠軍並非道奇隊非要不可目標，道奇隊只想霸住國聯西區王座。

赫南德茲說，道奇隊當然不排斥世界大賽冠軍，差別在於代價有多大？能有冠軍很好，但道奇隊並不想不計一切代價拿下冠軍。

就以柯爾為例，道奇隊固然很想簽下他，然而紐約洋基隊不惜用九年3億2400萬元搶人，道奇隊就不與他們硬拚了，把目標轉向柳賢振。

道奇隊願意考慮與柳賢振簽下四年約，但價碼又輸給藍鳥隊四年8000萬元天價。道奇隊的算盤是，就算放柳賢振走，道奇隊仍有希望在國聯西區封王。

赫南德茲說，道奇隊之所以能如此精打細算，多虧西區其他對手東家的「配合」。不論其他東家是出於吝嗇還是無知，他們都在為道奇隊開道。

由於缺乏勁敵，道奇隊在自由球員市場得以挑三撿四。如果自由球員價碼高到不合理，道奇隊即轉向交易市場。雖然對人選較無把握，但也省下可觀經費。

想換來頂尖球員，道奇隊必須自己有頂尖球員作交換條件，能施展空間更小。由於對方知道道奇隊已失去自由球員市場機會，立場可能轉硬。不過好在對手實力不強，就算交易失敗還可再等等，一直拖到7月31日都有可能。