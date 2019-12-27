親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

16歲女兒戀上20歲男大生 父親氣到殺男友割頸燒屍

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

運動筆記2019 台北馬拉松 Sub4 的心得重新踏上42.195之路
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA賽事懶人包 (12月26日)今日十大好球 (12月26日)

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50聯合報 記者陳宛晶／即時報導

柳賢振情定藍鳥細節曝光。 歐新社
柳賢振情定藍鳥細節曝光。 歐新社
分享

簽下柳賢振後，讓藍鳥從南韓民眾最討厭的球隊翻身成為最愛的球隊，他們打從球季結束後就與柳賢振的經紀人波拉斯（Scott Boras）聯繫，表達網羅企圖，雖然起初未獲柳賢振太多青睞，但最終成功以最佳報價打動這位南韓左投。

柳賢振在耶誕節當天搭機飛往多倫多進行體檢，只待體檢通過便合約正式生效；南韓媒體曝光柳賢振的簽約過程，其實在談妥這筆四年8000萬美元合約之前，他仍期待來自道奇和天使的報價，但道奇提出的合約不如預期，天使則是始終未提正式合約。

報導中提到，早在球季落幕後，藍鳥就與波拉斯聯繫，表達希望可以與柳賢振及他的妻子碰面，親自表達爭取誠意，但柳賢振當時認為還不到與各隊高層碰面的時候而婉拒，先行返回南韓休假充電。

等待報價的期間，波拉斯也收到道奇、天使、道奇的來電，但都不及藍鳥的態度積極，他們率先提出一筆四年總額未達8000萬美元的合約，未獲柳賢振青睞；另一方面，他仍期待留在洛杉磯，期望道奇與天使的合約上門，但道奇提出的合約價碼令他失望，天使則是始終未提正式報價。

消息指出，天使雖有意補強先發輪值，但對於是否在陣中同時擁有日本與南韓球星有些猶豫，他們不希望分散行銷方向，傾向專注於日本市場。

藍鳥在冬季會議上再次向柳賢振拋媚眼，由總經理艾特金斯（Ross Atkins）和球團總裁夏皮洛（Mark Shapiro）出馬，向波拉斯提出最終報價。

柳賢振在南韓時間23日凌晨3時錯過了來自波拉斯的10通來電，最終在睡夢中接起電話，波拉斯告知他，藍鳥提出四年8000萬美元合約，而這可能是他們所能收到的最佳報價，柳賢振在思考幾分鐘給了答覆：「把這筆合約搞定」。就在當天，藍鳥簽下柳賢振的消息傳出。

這筆合約在南韓與加拿大都是大事，「柳賢振」和「藍鳥」兩個關鍵字，在簽約消息發布後的12小時都是南韓網站熱搜前二；南韓媒體更形容，以往藍鳥因為在2015和2016年季後賽，都淘汰了有秋信守在陣中的遊騎兵，而成為南韓民眾最討厭的球隊，但現在卻一躍成為最受歡迎的球隊。

柳賢振藍鳥道奇

延伸閱讀

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

MLB／僅藍鳥開4年約 吳昇桓挺柳賢振前進美...

MLB／柳賢振改當藍鳥 成大聯盟韓將最高薪

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

MLB／扛3.24億美元期待 大前輩要柯爾堅持

2019-12-27 08:09

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

MLB／返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

2019-12-26 10:40

MLB／白襪補強還沒停 一年約簽下英卡納西恩

2019-12-26 09:48

MLB／前教頭掛保證 邦賈納手臂不會是未爆彈

2019-12-26 07:58

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04

NBA／最後一擊遭改判 詹皇驚訝：不是落敗主因

2019-12-26 15:10

NBA／「不給買犯」 勇士守住哈登爆冷勝火箭

2019-12-26 11:57

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

NBA／懇求威特斯回頭是岸 球評稱加入湖人是天作之合

2019-12-26 15:11

NBA／近30年耶誕大戰最大爆冷 柯瑞妹夫繳代表作

2019-12-26 14:30

NBA／迎來終生難忘耶誕佳節 楊恩分享求婚成功喜訊

2019-12-26 18:50

NBA／雙眼感染險失明 硬漢史馬特差點崩潰

2019-12-26 11:26

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

HBL／破泰山不敗之身 光復死亡之組連過雙山

2019-12-26 18:17

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

NBA／不敵鵜鶘斷7連勝 金塊主帥：對手更想贏

2019-12-26 15:55

NBA／韋德獻策 耶誕大戰看戰績決定組合

2019-12-26 12:50

MLB／扛3.24億美元期待 大前輩要柯爾堅持

2019-12-27 08:09

棒球／郭俊麟還未放棄日職 加盟中職也是選項

2019-12-26 15:45

HBL／外線回神宰成功 南湖破百開胡

2019-12-26 13:35

NBA／相信球團決定 威廉森：若決定權在我早已上場

2019-12-26 17:28

NBA／贏火箭為本季最棒 柯爾：我的選擇也不多

2019-12-27 00:08

中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

2019-12-26 16:58

中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

2019-12-26 15:27

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

NBA／英格倫31分率隊奪耶誕首勝 鵜鶘踢館斷金塊7連勝

2019-12-26 18:55

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

2019-12-26 23:56

NBA／擊敗火箭意義非凡 柯爾：被吹T也要慶祝

2019-12-27 08:50

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

2019-12-26 16:25

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

HBL／北一「閃電俠」宋瑞蓁 期待對決尹湘雲

2019-12-26 15:11

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12

NBA／獨行俠主帥證實 唐西奇確定回歸戰馬刺

2019-12-27 10:30

富邦U18／台灣棒球水平高 張寶樹帶MLB DC來台參賽

2019-12-26 15:45

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓

2019-12-26 20:08

NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

2019-12-27 09:58

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-26 17:10

SBL／璞園半場難堪13分 主帥：不知為何投不進

2019-12-27 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top