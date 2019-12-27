MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

柳賢振情定藍鳥細節曝光。 歐新社 分享 facebook

簽下柳賢振後，讓藍鳥從南韓民眾最討厭的球隊翻身成為最愛的球隊，他們打從球季結束後就與柳賢振的經紀人波拉斯（Scott Boras）聯繫，表達網羅企圖，雖然起初未獲柳賢振太多青睞，但最終成功以最佳報價打動這位南韓左投。

柳賢振在耶誕節當天搭機飛往多倫多進行體檢，只待體檢通過便合約正式生效；南韓媒體曝光柳賢振的簽約過程，其實在談妥這筆四年8000萬美元合約之前，他仍期待來自道奇和天使的報價，但道奇提出的合約不如預期，天使則是始終未提正式合約。

報導中提到，早在球季落幕後，藍鳥就與波拉斯聯繫，表達希望可以與柳賢振及他的妻子碰面，親自表達爭取誠意，但柳賢振當時認為還不到與各隊高層碰面的時候而婉拒，先行返回南韓休假充電。

等待報價的期間，波拉斯也收到道奇、天使、道奇的來電，但都不及藍鳥的態度積極，他們率先提出一筆四年總額未達8000萬美元的合約，未獲柳賢振青睞；另一方面，他仍期待留在洛杉磯，期望道奇與天使的合約上門，但道奇提出的合約價碼令他失望，天使則是始終未提正式報價。

消息指出，天使雖有意補強先發輪值，但對於是否在陣中同時擁有日本與南韓球星有些猶豫，他們不希望分散行銷方向，傾向專注於日本市場。

藍鳥在冬季會議上再次向柳賢振拋媚眼，由總經理艾特金斯（Ross Atkins）和球團總裁夏皮洛（Mark Shapiro）出馬，向波拉斯提出最終報價。

柳賢振在南韓時間23日凌晨3時錯過了來自波拉斯的10通來電，最終在睡夢中接起電話，波拉斯告知他，藍鳥提出四年8000萬美元合約，而這可能是他們所能收到的最佳報價，柳賢振在思考幾分鐘給了答覆：「把這筆合約搞定」。就在當天，藍鳥簽下柳賢振的消息傳出。

這筆合約在南韓與加拿大都是大事，「柳賢振」和「藍鳥」兩個關鍵字，在簽約消息發布後的12小時都是南韓網站熱搜前二；南韓媒體更形容，以往藍鳥因為在2015和2016年季後賽，都淘汰了有秋信守在陣中的遊騎兵，而成為南韓民眾最討厭的球隊，但現在卻一躍成為最受歡迎的球隊。