MLB／扛3.24億美元的期待 大前輩要柯爾堅持

生涯穿著16年洋基戰袍，傳奇球星威廉斯（Bernie Williams）給柯爾（Gerrit Cole）的建言也很有份量，提醒他簽下3.24億美元的合約來到紐約，當表現不夠好時，也要做好被3.24億美元合約砸臉的心理準備。

明年球季的洋基，毫無疑問焦點全在柯爾身上，他以九年3.24億美元的史上最大投手合約，穿上夢寐以求的洋基戰袍，球團果敢砸錢的原因只有一個，就是相信以他的投球實力、心理素質，絕對能扛起在這座城市出賽的高壓。

威廉斯接受MLB Network訪問，談到這位即將穿上條紋衫的小老弟，「他將背負高度期待來到這座城市，毫無疑問的是，當他每次表現未達期待時，球迷肯定會拿他的合約出來說話。」威廉斯表示，「他對自己的實力充滿信心，但紐約這座城市將會從各方面挑戰他的實力與自信。」

儘管如此，威廉斯仍建議柯爾要堅持自己的道路，「為了在紐約取得成功，他必須堅持那些讓他這些年來取得成功的原則，不管發生什麼事，不管有什麼干擾，不管遭遇怎樣的批評，他必須堅持自己的道路，相信將自己帶到紐約的能耐。」

才剛累積一年洋基資歷的投手派克斯頓（James Paxton），已體驗過來自紐約的壓力，他坦言在紐約出賽就是有不一樣，「因為你知道，這裡的人們都預期要贏，所以無形之中就會自己帶來壓力，而有時這並不容易習慣。」他也誇讚柯爾為「地表最強投手」，表達已迫不及待想與他攜手作戰。