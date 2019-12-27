MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

道奇苦尋自1988年後的首座世界大賽冠軍，但今冬在補強上沒有太多斬獲，現有的這批成員是否已經足夠幫助球隊登頂？王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）對此直率回應：「這個問題對我來說不好回答，因為如果我在季後賽表現得好一點，我們可能已經奪冠了。」

今冬列在道奇補強清單的球星其實不少，但柯爾（Gerrit Cole）選擇以九年3.24億美元加入洋基，瑞登（Anthony Rendon）在加入同城的天使後，表達始終不曾考慮道奇，原因是「太好萊塢了」的原罪，再加上柳賢振投奔藍鳥，在爭奪戰中連連失利，道奇至今唯一的補強動作，只有收下後援投手崔能（Blake Treinen）。

但克蕭受訪時，倒是表達對現有道奇軍團的信心，被問到現有的道奇陣容是否已經足夠衝擊2020年球季時，他直率回答：「老實說，如果我季後賽投得更好一點，我們可能已經贏了。」

克蕭的季後賽軟手症聲名遠播，近兩年的季後賽防禦率都飄破7，今年國聯分區系列賽面對道奇，更在第五戰第八局登板把關3：1領先，遭國民連敲兩發全壘打追平，道奇最終輸球遭到淘汰，克蕭扛起最大責任。

撇除自己的因素，克蕭對現有的道奇陣容表達信心，他說：「我們已經擁有一支夠好的球隊，雖然失去了希爾（Rich Hill），失去了柳賢振，也失去了幾名球員，但我想Andrew（Andrew Friedman，道奇棒球事務部門總裁）還會再視我們的需求，尋求適合的球員，我認為我們處於再次贏得分區的絕佳位置。」