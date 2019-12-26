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影／陳偉殷到嘉義鼓勵小球員：快樂打球吸取日本經驗

2019-12-26 20:08聯合報 記者卜敏正／即時報導

旅美投手陳偉殷今天到嘉義市，出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，頒獎給得獎球隊、球員，並主動安慰輸球小球員，勉勵小球員吸取經驗、再接再厲，曾旅日的他也用日文向贏球日本京都隊表示，台灣球隊雖然輸球很難過，但仍恭喜他們拿下冠軍，並逐一與球員合影留念。

嘉義市諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今天進行最後一場冠軍戰，日本京都以2：0擊敗新北汐止國小，奪下高年級組冠軍，隨即舉辦頒獎儀式，嘉義市長黃敏惠、教育處長林立生都到場，與陳偉殷一同頒獎給得獎球隊、球員。

「嘉義市明年一定要贏得獎座！」黃敏惠表示，這次諸羅山盃再次由外隊奪冠，嘉義在地球隊沒能拿到獎牌，讓人覺得非常可惜，她也特別走到嘉義市每位參賽國小校長前提醒，「嘉義市要加油！」同時感謝陳偉殷到嘉義，讓小球員有機會看見偶像，與偶像同框是最大鼓勵。

陳偉殷說，這次主要是來鼓勵、看看小球員，希望鼓勵小朋友開心打球，不要因為打球壓力，意志力被磨損，讓打球變成像「工作」，對小朋友而言相當可惜。

他說，早期訓練時設備資源不足，只有球棒、手套，一顆球就要打好久，現在球隊比較不擔心這些問題，但最重要還是讓小球員能感受打球樂趣，這次比賽最重要是交流，為什麼日本棒球這麼強，主要就是基本功紮實，透過比賽讓小球員與日本隊交流，讓國內小球員有經驗。

諸羅山盃成績，高年級組：第1名 日本京都，第2名 新北汐止，第3名 雲林文昌，第4名 日本JBS選拔；低年級組：第1名 日本新潟JBC-JT，第2名 高雄熊快樂勇士，第3名 日本IBA北東北，第4名 澎湖石泉。

嘉義市長黃敏惠與陳偉殷，與高雄快樂雄社區棒球隊小球員合影留念。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠與陳偉殷，與高雄快樂雄社區棒球隊小球員合影留念。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠與陳偉殷，共同頒獎給得獎球隊、球員。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠與陳偉殷，共同頒獎給得獎球隊、球員。記者卜敏正／攝影
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旅美投手陳偉殷今天到嘉義市，出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，鼓勵小球員快樂打...
旅美投手陳偉殷今天到嘉義市，出席諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，鼓勵小球員快樂打球。記者卜敏正／攝影
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陳偉殷贈送簽名球給嘉義市長黃敏惠。記者卜敏正／攝影
陳偉殷贈送簽名球給嘉義市長黃敏惠。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠與陳偉殷，共同頒發冠軍錦旗給日本京都隊。記者卜敏正／攝影
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日本京都奪下高年級組冠軍，非常開心。記者卜敏正／攝影
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陳偉殷諸羅山盃棒球

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