球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

聖地牙哥曼切斯特君悅飯店再也不會有比這冬天還受媒體重視，因就在短短幾天裡，張張頂級億元合約與重磅交易，紛紛從這飯店會議室中出爐。在這場為期不到一周會議裡，對許多球隊來說，「金錢」不是問題，只有數字大小而已。不少球隊大手筆參與這次大聯盟年度拜拜，就是希望趁此補上季不足，好為下季最好準備，是也有不少球隊鎩羽而歸。

史特拉斯堡以7年2.45億美元績約國民，在約記者會上他笑得合不攏嘴。 美聯社 分享 facebook

世界大賽敗陣的太空人，自知留不住王牌柯爾(Gerrit Cole)，因此希望在這次冬季會議裡補足戰力，可是最終竟然沒有一支球隊願意和他們進行交易，反而偷暗號事件成為這次太空人在會議裡焦點。

至於2010年代最風光的芝加哥小熊，來到聖地牙哥就已作好萬全準備，甚至不惜把自家招牌球星布萊恩特(Kris Bryant)放上談判桌，但也沒有吸引到任何一位買家上門。

還有稱霸國聯西區的道奇，今年冬天也是雙手空空，就算宣稱已準備好隊史最多現金來簽自由球員，但依舊是沒人願意提款，使得他們成為這次會議中最悶的買家之一。

以9年3.24億美元網羅自由球員柯爾，洋基一點都不手軟，還有意釀酒人終結者海德。 美聯社 分享 facebook

就在幾位億元級球星柯爾、史特拉斯堡(Stephen Strasburg)等紛紛簽下天價級合約後，剩下仍有億元級身價就屬「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)與明星三壘手唐納森(Josh Donaldson)。尤其是在柯爾被洋基隊追走後，「瘋邦」的結果最讓人意外。

雙城、白襪與紅人等可曾都是一度很有機會贏得「瘋邦」爭奪戰，可是沒想到響尾蛇竟在最後殺出。雖響尾蛇所端出的菜單，不如當年給予葛蘭基(Zack Greinke)般令人瞠目結舌，可是終究還是打動了瘋邦。一紙5年8500萬美金合約不僅令響尾蛇在聖誕節給自家球迷交代，也讓在巨人末期鬱鬱寡歡的邦賈納得到薪情慰藉。

響尾蛇最後殺出，以一紙5年8500萬美金的合約簽下邦賈納(右)。 美聯社 分享 facebook

大聯盟雖名義上有豪華稅限制，但在這個冬天裡卻形同虛設。小熊隊2020年薪資總額預計上看2億3700萬美元，所需要繳大概800萬美元豪華稅，可是小熊仍舊是帶著滿滿鈔票前往赴會，甚至奉上自家招牌球星。小熊所等待的契機就是在唐納森，可惜是至今唐納森的爭奪戰仍舊沒有下文，以致小熊隊無功而返。

洋基與柯爾的合約乃是最受矚目的焦點。9年3億2400萬美金的合約乃是前無來者。可是這不代表洋基隊就此打住。消息指出洋基仍舊對釀酒人終結者海德(Josh Hader)釋出大量善意。有趣的是，光是洋基與柯爾的合約，其價值就已經超越海盜過去25年來所簽下所有球員的總值。由此可見，過去洋基總是用豪華稅為理由拒絕參與多項自由球員爭奪戰，如今看來只是藉口而已。

三壘手瑞登(左)與天使隊的合約，比起天使老闆莫雷諾(右)當年買下球隊還多出6000餘萬美金。 美聯社 分享 facebook

天使老闆莫雷諾(Arte Moreno)可能沒有想過當初買下天使隊所用的價錢，如今還買不了一名三壘手。瑞登日前與天使隊所完成7年2.45億美元合約，比起莫雷諾當初買球隊還多出6000餘萬美金！另外，新科的世界大賽冠軍國民，手中3名投手的薪資總額就逼近6億美元！錢，在大聯盟世界裡，真的僅是一個數字而已，豪華稅在這個冬天裡的意義，只剩立牌的效果。