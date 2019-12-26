MLB／一年約返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

再次來到吉拉迪（Joe Girardi）麾下，葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）蓄勢待發，期望揮別不如意的2019年，「掌控自己能掌控的部分，上場享受，打好比賽。」至於能否為自己兌換一張複數年合約，他說：「以後的事，以後再看看吧！」

葛瑞格里歐斯在2018年進行TJ韌帶置換手術，今年僅出賽82場，季後未獲洋基續約；吉拉迪執掌費城人兵符後，親自點兵陣容補強人選，曾在洋基共事的葛瑞格里歐斯就在吉拉迪的清單內。

在生涯低點進入自由市場，葛瑞格里歐斯選擇再拚一年，為自己拉抬身價尋求長約，他只與費城人簽下一年1400萬美元合約，但他說不認為自己只會在這裡待一年，「我會先只想著拚好明年，再看看來年會發生什麼事」

吉總早已表達對葛瑞格里歐斯的高度期待，，明確表示將把游擊、中心棒次交到他的手上；葛瑞格里歐斯聽在耳裡，笑著回應：「只要能排進先發打線，我就很開心了。」

師徒倆人對彼此都投下好感票，吉總說：「最重要的是，當他開始覺得自在，開始發揮應有的打擊實力就足夠了，當他可以辦到這點時，他是位特別的球員。」

葛瑞格里歐斯則透露，已向新隊友瑞爾穆托（J.T. Realmuto）誇讚過吉總，「我告訴他，吉拉迪是那種無論何時都會為了球員挺身而出的教練，是球員會希望站在自己陣線的那個人。」瑞爾穆托對此回應，「那我想我們做好準備了。」