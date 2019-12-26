MLB／前教頭掛保證 邦賈納破1800局手臂還是猛

離開待了11年的灣區，邦賈納（Madison Bumgarner）在新球季將穿上響尾蛇球衣，已在今年季後退休的巨人教頭波奇（Bruce Bochy）看子弟兵出走，衷心獻上祝福，也掛保證他累積投球達1846局的手臂不會是未爆彈，「他會繼續在亞歷桑納做好自己的工作。」

邦賈納的大聯盟生涯前11年都在巨人度過，隨隊拿下三座世界大賽冠軍，今年季後成為自由球員，與響尾蛇簽下五年8500萬美元合約，2020年將是他生涯首度穿著巨人以外的球衣，也是首次為不是名為「Bruce Bochy」的總教練工作。

波奇接受訪問，談這位子弟兵出走，對他的來年表現抱持信心，「他有力量也有體格，他有能力繼續負擔出賽量。」邦賈納的11年生涯，有7年投球局數超過200局，但波奇不認為長期累積的工作量會是問題，「對其他無法穩定貢獻局數的投手來說，這或許會是隱憂，但邦賈納一直都負擔得很好。」

波奇表示，「他沒有手臂的問題，雖然曾有過越野摩托車意外，也被強襲球砸傷過，但他從來沒有手臂方面的問題，那是因為他一直把自己照顧得很好，一絲不苟面對每天例行的訓練和調整。」

波奇也在訪問中提到征戰大聯盟22年的名人堂投手佩里，看好邦賈納一樣還有再戰好幾年的能耐。佩里的生涯前10年都效力巨人，在他32歲那年，球團評估他的生涯將開始走下坡，將他交易送走，但佩里在轉隊後又投了12年，生涯累積314勝，在他45歲時還有年吃180局的能力。

邦賈納與響尾蛇簽約後，就曾與波奇通過電話，波奇除了祝福他接下來的生活外，也送上感謝，「他將因為不凡的季後賽表現，在巨人隊史被記上一筆，我會跟任何人爭論，沒有比他在2014年更棒的季後賽表現了，那簡直就是傳奇。」