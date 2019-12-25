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MLB／去年放話不投李維拉 紅襪記者這次已選基特

2019-12-25 11:11聯合報 記者吳敏欣／即時報導

年曾說名人堂不投給李維拉的紅襪記者貝婁，這次早早圈選基特繳卷。 歐新社
年曾說名人堂不投給李維拉的紅襪記者貝婁，這次早早圈選基特繳卷。 歐新社
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新一批名人堂得主將在明年1月22日出爐，想挑戰全票過關的前洋基隊長基特（Derek Jeter），目前仍維持百分百得票率，而且去年曾說不投給李維拉（Mariano Rivera）的紅襪記者貝婁（Bill Ballou），這次早早圈選基特繳卷。

前洋基守護神李維拉在一年前挑戰史上第一位全票名人堂，貝婁當時卻在耶誕節前出面表示，自己的選票不會給李維拉，並解釋不認同終結者的角色，「就算第九局的工作做得很好，要是真的很強，幹嘛不在七、八局，無人出局滿壘時登板，或是擔任先發投手？」

放話跑票的貝婁，後來先說不會送出選票，最後卻被發現不但送交出去，還投票給李維拉，他表示，「我的確被網路上的聲音洗腦了，我依舊不相信終結者是個偉大的指標，但我不會讓自己被冠上反對洋基守護神的罪名。」

為了不讓去年的窘況重演，這次貝婁安靜地交出選票，成為56位已經繳卷的記者之一，並幫助基特保住百分百得票率，根據球迷席柏道克斯（Ryan Thibodaux）和團隊整理出的選票資料，貝婁勾選的其它對象還有邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）和曼尼（Manny Ramirez），不過卻未支持第八年入選的前紅襪投手席林（Curt Schilling）。

席林目前暫處過關區，擁有83.9%得票率，僅次給基特和85.7%的渥克（Larry Walker），是通過75%門檻的三位候選人之一，不過最終結果如何，還是要等全部的412張選票來決定。

基特李維拉洋基

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