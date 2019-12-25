MLB／離開14年 白襪官網撰文憶中職前洋將

前興農洋投高津臣吾。 聯合報系資料照 分享 facebook

繼我國投手曹錦輝重返洛磯官網之後，來自日本的投手高津臣吾也重新登上大聯盟官網報導，白襪回憶這位在14年前離開的傳奇，靠著側投和一顆犀利的變速球，以35歲之齡初登大聯盟，只待了一年半就離開，無緣在2005年跟隨白襪在世界大賽封王。

高津臣吾在日職養樂多隊待了13個球季才前進大聯盟，累積260次救援成功，離開前那一年才以34個救援點寫下生涯新高，而白襪是在看過他投球錄影畫面後，決定網羅，時任總管的威廉斯（Ken Williams）說道，「當我在電視上看到他，我不知道還能說什麼，我認為他應該可以給我們一點幫助。」

高津臣吾登上大聯盟官網報導。 截圖自大聯盟官網 分享 facebook

高津臣吾的速球均速86.5哩，和68哩的變速球搭配，達成速差效果，他的變速球被叫作「飛盤」，白襪一開始為了保護這個秘密武器，還下令捕手不准配變速球，當時為總教練的吉恩（Ozzie Guillen）表示，「他一直搖頭，他想要去丟，我們向他解釋原因，因為我們不想要任何人看到，我從未看過有人丟這種變速球，他可以從91哩丟到57哩，還帶不同角度，這是我所記得。」

這位「0號先生」在大聯盟處女秀就壞了不掉分的美名，但在被洋基棒打兩場後，表現倒吃甘蔗，曾寫下連續26.1局無失分，讓他迅速獲得白襪球迷的心，高津臣吾說，「來這裡之前，我不怎麼期待會愛上芝加哥，或者說我不清楚有什麼值得期待的，但一切過後，我真的非常享受在芝加哥白襪的時光，我愛死這座城市和球迷。」

高津臣吾當年是以35歲之齡初登大聯盟。 歐新社 分享 facebook

2004年高津臣吾帶著59場出賽，62.1局投球，防禦率2.31，19個救援成功和50次三振，在美聯新人王票選獲得第二名，卻在隔年上半季因成績不見起色，8月1日被白襪釋出，錯過和隊友共享世界大賽封王的滋味。

白襪仍將冠軍戒給了後來短暫轉往大都會的他，目前戒指是擺放在東京家中，高津臣吾說，「我唯一悔恨的是2005年沒在白襪投到最後，包含季後賽和世界大賽。」