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MLB／離開14年 白襪官網撰文憶中職前洋將

2019-12-25 10:05聯合報 記者吳敏欣／即時報導

前興農洋投高津臣吾。 聯合報系資料照
前興農洋投高津臣吾。 聯合報系資料照
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繼我國投手曹錦輝重返洛磯官網之後，來自日本的投手高津臣吾也重新登上大聯盟官網報導白襪回憶這位在14年前離開的傳奇，靠著側投和一顆犀利的變速球，以35歲之齡初登大聯盟，只待了一年半就離開，無緣在2005年跟隨白襪在世界大賽封王。

高津臣吾在日職養樂多隊待了13個球季才前進大聯盟，累積260次救援成功，離開前那一年才以34個救援點寫下生涯新高，而白襪是在看過他投球錄影畫面後，決定網羅，時任總管的威廉斯（Ken Williams）說道，「當我在電視上看到他，我不知道還能說什麼，我認為他應該可以給我們一點幫助。」

高津臣吾登上大聯盟官網報導。 截圖自大聯盟官網
高津臣吾登上大聯盟官網報導。 截圖自大聯盟官網
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高津臣吾的速球均速86.5哩，和68哩的變速球搭配，達成速差效果，他的變速球被叫作「飛盤」，白襪一開始為了保護這個秘密武器，還下令捕手不准配變速球，當時為總教練的吉恩（Ozzie Guillen）表示，「他一直搖頭，他想要去丟，我們向他解釋原因，因為我們不想要任何人看到，我從未看過有人丟這種變速球，他可以從91哩丟到57哩，還帶不同角度，這是我所記得。」

這位「0號先生」在大聯盟處女秀就壞了不掉分的美名，但在被洋基棒打兩場後，表現倒吃甘蔗，曾寫下連續26.1局無失分，讓他迅速獲得白襪球迷的心，高津臣吾說，「來這裡之前，我不怎麼期待會愛上芝加哥，或者說我不清楚有什麼值得期待的，但一切過後，我真的非常享受在芝加哥白襪的時光，我愛死這座城市和球迷。」

高津臣吾當年是以35歲之齡初登大聯盟。 歐新社
高津臣吾當年是以35歲之齡初登大聯盟。 歐新社
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2004年高津臣吾帶著59場出賽，62.1局投球，防禦率2.31，19個救援成功和50次三振，在美聯新人王票選獲得第二名，卻在隔年上半季因成績不見起色，8月1日被白襪釋出，錯過和隊友共享世界大賽封王的滋味。

白襪仍將冠軍戒給了後來短暫轉往大都會的他，目前戒指是擺放在東京家中，高津臣吾說，「我唯一悔恨的是2005年沒在白襪投到最後，包含季後賽和世界大賽。」

白襪大聯盟世界大賽

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