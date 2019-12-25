MLB／離不開紐約 洋基牛棚大將巴坦希斯轉投大都會

離開待了九年的洋基，牛棚大將力巴坦希斯（Dellin Betances）下一站沒有走得太遠，他和同城的大都會簽下一年1050萬美元（約台幣3.1億元）合約，加激勵條款可上看1450萬美元。

巴坦希斯過去是洋基牛棚倚重的一員，除了擔任布局投手外，終結者查普曼（Aroldis Chapman）受傷期間，他也兼任關門工作，總計為洋基拿到21勝22敗、117中繼點、36救援成功，防禦率2.36，送出621次三振，K9值平均為14.64。

巴坦希斯今年只出賽一場，在肩傷休養大半球季後，9月中旬復出登板，沒想到只投八顆球，送出兩次三振退場，但也傷到左腳阿基里斯腱，提前為賽季畫下句點，也成了他在洋基的最後一役。

31歲的巴坦希斯被評為今年自由市場最佳牛棚戰力，預計春訓就可以完全康復歸隊；他很開心能留在紐約，因為從小到大他幾乎未離開過，包含2006年選秀，洋基以第八輪選進，「我愛紐約，我在曼哈頓長大，在布魯克林讀高中，又在史坦頓島打小聯盟，在布朗克斯升上大聯盟，現在我很興奮，要跟大都會一起為皇后區的大都會拿下世界大賽。」