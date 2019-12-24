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MLB／角逐大咖先發吞6連敗 天使成市場大輸家

2019-12-24 11:18聯合報 記者吳敏欣／即時報導

就算有大谷(左)與楚奧特(右)2大明星球員，又以大約簽下瑞登，天使在自由市場追逐...
就算有大谷(左)與楚奧特(右)2大明星球員，又以大約簽下瑞登，天使在自由市場追逐大咖先發投手還是接連失利，成為大輸家。 歐新社
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角逐自由市場大咖先發投手吞下六連敗，天使成為今年冬季的大輸家，接下來他們只能透過交易，持續補強先發輪值，助理總管史傳吉歐（Jonathan Strangio）表示，「我們會持續留意，繼續尋找升級戰力，但這也要他們被上架，而且價格公道。」

天使季後積極動作，卻一連錯失自由市場六大先發投手，除了家鄉代表的柯爾（Gerrit Cole）外，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、邦賈納（Madison Bumgarner）、凱柯（Dallas Keuchel）和柳賢振也都另覓良緣。

天使目前只以一年900萬美元買下德黑蘭（Julio Teheran），並從金鶯交易來邦迪（Dylan Bundy），先發輪值仍還有空洞，就算來季大谷翔平恢復「二刀流」身分站回投手丘，加上原有的希尼（Andrew Heaney）和肯寧（Griffin Canning），也還欠缺一名前段先發撐場。

市場好貨被搶光，天使將目標轉向交易桌，據傳他們鎖定老虎先發左投波伊德（Matthew Boyd），但討論尚未浮上檯面。雪上加霜的是，天使自家農場大物無幾，只有歐戴爾（Jo Adell）是百大新秀，球隊不可能放棄，又難以端出其他有說服力的籌碼。

天使Stephen StrasburgJulio Teheran

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