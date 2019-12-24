MLB／僅藍鳥開4年約 吳昇桓挺柳賢振前進美東

南韓媒體指出，柳賢振之所以選擇移往加拿大，原因在於藍鳥是唯一開出四年合約的球隊。 美聯社 分享 facebook

南韓左投柳賢振以四年8000萬美元身價風光前進藍鳥，預計將在耶誕節後飛回北美接受體檢，並舉行正式的加盟記者會；南韓媒體指出，柳賢振之所以選擇移往加拿大，原因在於藍鳥是唯一開出四年合約的球隊。

柳賢振結束與道奇七年的賓主關係，帶著今年29場出賽，14勝5敗、防禦率2.32的生涯最佳成績挑戰自由市場，在大聯盟防禦率王及國聯塞揚獎票選第二的頭銜加持下，如願簽下一紙大約，空降藍鳥的王牌投手位置。

不過藍鳥的簽約並沒有受到外界太多好評，有美媒認為藍鳥傾家蕩產，簽來一位有受傷風險的王牌，知名記者歐尼（Buster Olney）更直言，花8000萬美元給一位過去五年只有一季投超過160局的32歲投手，看起來不太尋常。

除了傷病前科有疑慮外，柳賢振能不能挺過美聯東區一級戰場的砲火，尚待時間驗證；不過曾經旅美的同胞前輩吳昇桓力挺小老弟，「人們覺得柳賢振會在美聯東區遇到麻煩，但我不同意，柳賢振的變速球和其它變化球也都丟得很好。」

柳賢振過去軼事也被翻出，2013年他加盟道奇的第一個春訓，訓練狀態看似不佳，引起各界質疑，不過他回應，「是其它人沒在聽訓練員說什麼，訓練員告訴我們用35秒跑完，他們為什麼要跑到26秒？我就剛好跑35秒。」