MLB／張育成競爭對象多一人 印地安人簽二壘即戰力

印地安人簽下先前效力費城人的內野手赫南德茲，讓張育成競爭對手又多一人。 歐新社 分享 facebook

為解決奇普尼斯（Jason Kipnis）離隊後的空缺，印地安人找來二壘即戰力，用一年625萬美元（約台幣1.9億元）簽下先前效力費城人的赫南德茲（Cesar Hernandez），春訓期間他將和我國好手張育成競爭內野位置。

印地安人季後未重新簽下奇普尼斯，導致二壘主力流失，原本張育成和阿洛尤（Christian Arroyo）、維拉茲奎茲（Andrew Velazquez）等新秀被指名可能會升上接班，但經驗不足成為顧慮，球隊最後還是對外找來保險牌。

擁有薪資仲裁資格的赫南德茲被評估來季薪水1180萬美元，最後費城人以不續約釋出，結束雙方七年情誼，今年29歲的他繳出2成79打擊率、14轟和71分打點，除了主守二壘外，三壘和游擊、外野也有經驗。

有趣的是，赫南德茲到來後，印地安人40人名單共收集七位左右開工的打者，其中包含可專心回歸三壘的拉米瑞茲（Jose Ramirez），以及林多（Francisco Lindor）、桑塔納（Carlos Santana）、艾倫（Greg Allen）、里昂（Sandy Leon）和維拉茲奎茲。

印地安人前幾天也才剛和工具人弗里曼（Mike Freeman）重簽小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，張育成要拚大聯盟開季內野一席之地，有不少競爭對象。