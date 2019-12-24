MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

39歲資深左投希爾（Rich Hill）在看NFL比賽時，和妻子一同遭到警方逮捕，起因是妻子卡特琳（ Caitlin Hill）攜帶不符合球場規定尺寸的包包，卻還是想強硬進場，兩人陸續出現失控行為，讓尷尬場面發生。

水牛城作客新英格蘭的比賽，身為主場球迷的希爾帶著妻子為家鄉隊伍加油，不過在安檢準備進場時，卡特琳被工作人員以包包尺寸過大、不符合規定，遭到拒絕入內，不過她還是堅決不離開，並嘗試硬闖，驚動警方前來處理。

卡特琳因行為脫序和非法入侵遭到警方逮捕，同行的希爾因為眼見妻子落難，介入警察執法，也做出失控舉動，最後兩人一同被帶走，原本希爾還多背負一條拒捕的罪名，後來經目擊者證詞澄清才取消，不過兩人仍各被處以500美元罰款。

希爾數天前才出席領取康尼利亞羅獎（Tony Conigliaro Award），表揚在場上的奮戰精神，現在卻立刻傳出負面消息。目前是自由球員的他，因季後手肘韌帶開刀，最快要下半季才能重返投手丘，現在還在期盼願意耐心等候的新東家出面。