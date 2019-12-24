親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記我沒有放棄，有你們一起的初馬2019豐收年，一次次的PB
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA今日最佳球員- Jayson Tatum (12月23日)賽事懶人包 (12月23日)

MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

2019-12-24 06:58聯合報 記者吳敏欣／即時報導

39歲資深左投希爾（Rich Hill）在看NFL比賽時，和妻子一同遭到警方逮捕，起因是妻子卡特琳（ Caitlin Hill）攜帶不符合球場規定尺寸的包包，卻還是想強硬進場，兩人陸續出現失控行為，讓尷尬場面發生。

水牛城作客新英格蘭的比賽，身為主場球迷的希爾帶著妻子為家鄉隊伍加油，不過在安檢準備進場時，卡特琳被工作人員以包包尺寸過大、不符合規定，遭到拒絕入內，不過她還是堅決不離開，並嘗試硬闖，驚動警方前來處理。

卡特琳因行為脫序和非法入侵遭到警方逮捕，同行的希爾因為眼見妻子落難，介入警察執法，也做出失控舉動，最後兩人一同被帶走，原本希爾還多背負一條拒捕的罪名，後來經目擊者證詞澄清才取消，不過兩人仍各被處以500美元罰款。

希爾數天前才出席領取康尼利亞羅獎（Tony Conigliaro Award），表揚在場上的奮戰精神，現在卻立刻傳出負面消息。目前是自由球員的他，因季後手肘韌帶開刀，最快要下半季才能重返投手丘，現在還在期盼願意耐心等候的新東家出面。

希爾擁有15年大聯盟經驗，過去曾效力過紅襪、小熊、洋基和天使等八支球隊，是現役年齡第二老的投手，僅次羅尼（Fernando Rodney），本季他為道奇先發13場，戰績4勝1敗、防禦率2.45。

希爾。美聯社
希爾。美聯社
分享

卡特小熊道奇

延伸閱讀

NBA／差點重現卡特死亡之扣 莫蘭特讓受害者...

諾克斯灌錯籃鬧烏龍 尼克仍演逆轉秀挫國王

NBA／波格丹諾維奇逆轉三分砲 國王氣走雷霆

NBA／老鷹卡特第1500場出賽 史上第5人

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／4年8千萬美元 柳賢振改當藍鳥

2019-12-24 00:00

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥

2019-12-23 12:52

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪

2019-12-23 01:23

MLB／林子偉、張育成亮相 陪小朋友打球吃湯圓

2019-12-22 19:31

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

2019-12-22 09:42

MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

2019-12-22 09:05

MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐剩2成薪

2019-12-22 08:02

MLB／藍鳥搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

2019-12-22 07:55

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝

2019-12-23 13:15

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

2019-12-23 18:41

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

NBA／小詹姆斯超越老爸？魔術強森：絕對有可能

2019-12-23 16:29

NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

2019-12-23 14:37

MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥

2019-12-23 12:52

中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣

2019-12-23 17:19

NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

2019-12-23 15:30

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

2019-12-23 15:42

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊

2019-12-23 17:37

NBA／再戰灌籃大賽？ 拉文：入選明星賽再考慮

2019-12-23 15:56

NBA／重返公鹿 波格登：球迷對我非常好

2019-12-23 18:15

6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣

2019-12-23 16:44

6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願

2019-12-23 17:54

NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂

2019-12-23 11:00

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

2019-12-23 19:01

NBA／22歲前至少35分10籃板 泰托姆隊史第2人

2019-12-23 16:30

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

2019-12-23 16:20

中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團

2019-12-23 19:44

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-23 18:18

中職／若無緣東奧 明星賽將停辦

2019-12-23 23:54

NFL／上季還打超級盃 公羊本季淘汰沮喪

2019-12-23 18:03

MLB／4年8千萬美元 柳賢振改當藍鳥

2019-12-24 00:00

諸羅山盃／日本女力爆發 12歲女投手成焦點

2019-12-23 16:36

NBA／詹皇缺陣 湖人首度3連敗

2019-12-23 23:57

DVTT AED RUNNER醫聲救心隊 提供跑者安全防護

2019-12-23 17:51

6搶1／中職組訓賽全包 「洪總目前沒意願領軍」

2019-12-23 23:48

NBA／今日戰績表 湖人少詹皇本季首吞3連敗

2019-12-23 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top