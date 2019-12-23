MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

大谷自稱非天才型選手。 路透 分享 facebook

結束手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery）復健行程，天使「二刀流」大谷翔平近日返回家鄉日本，接受日媒專訪的他自認並非天賦異稟，而是苦練造就今日，身為動漫「灌籃高手」粉絲的他，還形容自己最欣賞的角色，正是和自己完全相反類型的天才球員仙道彰。

投、打雙棲的大谷翔平被視為大聯盟傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）接班人，是百年難得一見的棒球奇才，不過他卻在專訪中說道，「我不認為我有天分，如果有的話我就可以靠著天分，去做其它想做的事，但我找不到比棒球更有趣的了。」

大谷翔平表示，以前也學過游泳和羽球，但不太出色，小學二年級跟隨哥哥的腳步開始玩棒球，因為比其它小孩更早接觸，才因此打得比較好。

平時空檔時間喜歡閱讀，大谷翔評自曝也是個漫畫迷，像是灌籃高手他就看了十次，「我還買了一套新版的，最喜歡裡面的角色是仙道彰，因為他跟我完全是不同類型。」

大谷翔平解釋自己和天才型的仙道彰不同，只是個典型的練習狂，在「灌籃高手」裡，更像是神宗一郎的角色，「反覆練習真的很重要，也很有趣，也可以發覺自己的力量和能力。」

今年9月才接受左膝手術，大谷翔平現在指出，膝蓋狀態已經接近百分百痊癒，去年動刀的手肘也順利復健，來季準備重拾「二刀流」身手，「無論好壞，我都將成為二刀流的樣本，如果我成功了，未來或許會創造出一條路，給想挑戰二刀流的後輩，相反的，如果我失敗了，往後這條路可能會變得更狹窄。」