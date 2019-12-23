MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

美媒「NBC Sports」評選金鶯近十年最佳陣容，陳偉殷名列最可靠先發之一。 聯合報系資料照 分享 facebook

2019年的尾聲，美媒「NBC Sports」評選金鶯近十年最佳陣容，台灣投手陳偉殷名列先發輪值人選，形容他雖然記憶點不深，但或許是金鶯這十年來最可靠的先發投手。

陳偉殷2012年前進美職，第一站就是金鶯，效力的四年期間，留有46勝32敗、防禦率3.72的成績，「NBC Sports」也指出，他每年的防禦率最高不超過4.07，而且金鶯時期的WAR值達9.8，雖然有時候會被人忽略，但卻是最可靠的先發。

不過金鶯這十年最出色的戰力從不是先發輪值，堅強的牛棚和富有破壞力的重砲，才是他們這幾年下來的看板。

打者方面這十年最佳陣容包含捕手威特斯（Matt Wieters）、一壘手戴維斯（Chris Davis）、二壘手史構普（Jonathan Schoop）、三壘手馬恰多（Manny Machado）、游擊手哈迪（J.J. Hardy）、外野手瓊斯（Adam Jones）、曼西尼（Trey Mancini）和馬卡基斯（Nick Markakis），另外包含指定打擊克魯茲（Nelson Cruz）。

牛棚代表則以布里頓（Zack Britton）為首，率領歐戴（Darren ODay）、強森（Jim Johnson）、布拉克（Brad Brach）和史卓普（Pedro Strop）等陣容。