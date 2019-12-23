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MLB／買砲手蕭爾續追柳賢振 藍鳥還想跟紅襪要普萊斯

2019-12-23 08:13聯合報 記者吳敏欣／即時報導

身處美聯東區一級戰區，藍鳥近來補強動作頻頻，今天以一年400萬美元（約台幣1.2億元）底薪簽下重砲蕭爾（Travis Shaw），又傳出對紅襪先發普萊斯（David Price）有興趣交易，另外，也還沒放棄對自由市場僅剩的大咖先發柳賢振競價。

藍鳥開給蕭爾的合約附帶激勵條款，若是明年達350打席可獲17.5萬美元獎金，之後每增加50打席再多12.5萬美元，合約最高價值為467.5萬美元。

蕭爾生涯從紅襪出道，近三年待在釀酒人，曾繳出連兩年34轟的數據，不過今年賽季不但有傷勢，還數次下放小聯盟，只在釀酒人出賽86場，打擊率僅1成57，帶有七轟。

藍鳥昨天傳出已經開給柳賢振一張極具競爭力的報價，想升級先發輪值的他們，現在又向同區敵手紅襪詢問交易普萊斯的可能；普萊斯2015年和紅襪簽下七年2.17億美元合約，現在還剩下三年9600萬美元，想要擺脫薪資負擔的紅襪，會願意幫忙付多少，成了交易是否拍板的關鍵。

受益於凱柯（Dallas Keuchel）也找到下家，柳賢振在自由市場上身價跟著水漲船高，身為最後一位一級先發投手戰力，目前至少有六支球隊想要爭取，除了藍鳥之外，道奇、天使、教士、雙城和費城人都是被點名的對象。

紅襪藍鳥普萊斯

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