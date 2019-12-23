終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

今年冬天自由球員市場好不熱鬧，幾乎所有檯面上的一線球員都拿到超乎預期的肥約，而且「牌子」越大，「溢價」越多。最顯著的例子自然是剛刮完一臉瀟灑鬍子，反而望之不似人君的「頭牌」柯爾（Gerrit Cole）。開市前謠言中心MLB Trade Rumor網站專家預測他「只」會拿到8年2.56億美元的合約；數據分析網站Fangraph所作的民調願意給他的價碼還更低——只有7年2.24億。結果答案揭曉跌破眾人眼鏡，柯爾不僅成為史上第一位「三億男」投手，平均年薪更刷新歷史紀錄。

柯爾穿上夢寐以求的條紋衫，而且獲得9年3.24億美元的超級天價合約，可以說是今年自由球員市場最快樂的人。 美聯社 分享 facebook

但真正打響第一砲，掀起這股「錢潮」的其實是「二把手」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。他跟國民續簽的7年2.45億合約目前在大聯盟史上排名第十，平均年薪也僅次於柯爾、楚奧特（Mike Trout），與也剛簽新約的前隊友瑞登（Anthony Rendon）並列第三。在史特拉斯堡跳脫原合約、掙來這份加薪幅度高達7000萬的新約前，包括洋基、道奇、天使及費城人等幾隻準備在市場上大灑幣的球隊都曾接觸過史特拉斯堡及他的超級經紀人波拉斯（Scott Boras），但他卻沒有像往年波拉斯許多客戶一樣不斷考驗自己跟球隊的耐心，很快就跟老東家談妥令雙方都滿意的條件。不但讓剛拿下冠軍的國民高層跟球迷都鬆了口氣，也為這個冬天的市場帶來一個好的開始。

史特拉斯堡(中)無視其他球隊的高薪誘惑，非常爽快地與老東家國民續約，給女兒們做了很好的人生示範。 美聯社 分享 facebook

最重要的是，史特拉斯堡的這份合約只附了一個完整的拒絕交易條款，不像前一份還能再次逃脫或有著各式各樣的選擇權。據史特拉斯堡表示，這是因為他打算向當年就讀聖地牙哥大學的教練關恩（Tony Gwynn）看齊——當一個終身的好「國民」。眾所皆知，生涯擊出3141支安打的「教士先生」關恩20年球員生涯全都奉獻給教士隊，也是最後一位終身都為同一隊效力且球齡滿20年的國聯球員（美聯紀錄保持人則是明年將戴著洋基球帽入選名人堂的馬林魚老闆基特（Derek Jeter））。退休後關恩繼續留在聖地牙哥擔任大學教練，也因此成為史特拉斯堡的恩師。

前教士球員關恩在2007年進入名人堂，他是最近一位終身效力於同一球隊且滿20年的國聯球員。 歐新社資料照片 分享 facebook

歷史上球齡滿20年且又終身為同隊效力的球員只有18位，甚至比三千安（32位）、五百支全壘打（27位）以及三百勝投手（24位）還要稀少，由此可見這項紀錄的難度。說穿了無他，要想「解開」此一成就，除了年紀輕輕就必須有出色表現才不會被交易而「破功」，同時得具備成績夠穩定身體夠健康等條件外，這名球員跟所屬球隊彼此之間的「忠誠度」還得夠高。不但球員必須不受金錢誘惑，不至於一成為自由球員就拍拍屁股走人，球隊也須像這次國民一樣拿出誠意來跟球員續約，最後還不能在球員生涯末期走下坡時將他交易到別隊才算大功告成。

在大聯盟球員打破不合理限制、導致自由球員出現前，明星球員終身為同一隊隊效力並不少見。被母隊奉為「神主牌」的名人堂級球員也常被冠上「某某先生」的綽號，像是以3630支安打排名史上第四的「紅雀先生」馬修（Stan Musial）、生涯累計512支全壘打的「小熊先生」班克斯（Ernie Banks）及三千安俱樂部成員「老虎先生」卡萊恩（Al Kaline）都是如此。但自自由球員制度出現後，能「貫徹始終」的球員越來越少，只有少數人能繼續維繫這樣的光榮傳統。其中就包括了上述的關恩、同為三千安俱樂部成員的前皇家三壘手布瑞特（George Brett）、釀酒人野手楊特（Robin Yount）、金鶯「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken），以至於近年退休的畢吉歐（Craig Biggio）及基特。

前「洋基隊長」基特(左)與「小熊先生」班克斯(右)都是從游擊手起家，而成為他們當時球隊的招牌球星。 歐新社資料照片 分享 facebook

看到這裡，或許有人已開始納悶，一是為何像漢克阿倫（Hank Aaron）、生涯660支全壘打的威利梅（Willie Mays）及4189支安打的柯布（Ty Cobb）這些也打了二十幾年的「超級神獸」都不在榜上？這是因為早期棒球界的「慣老闆」往往會將「壯士暮年」身手早已退化的偉大球員賣到其他球隊，一方面賺取最後一點剩餘價值，老球員也可在轉隊後拿到高一點的薪資，新東家則可利用他們的往日名聲多賣些門票，如此「三贏」的好事何樂而不為？

其次是，上述這一長串人名為何看不到任何投手？事實上在大聯盟百餘年歷史之中，能在同一隊撐上20年的也不過就綽號「大火車」的417勝投手強森（Walter Johnson）、先後為白襪效力的法柏（Red Faber）及萊恩斯（Ted Lyons）以及在印第安人隊終老的哈德（Mel Harder）4人而已，遠遠不及野手的14人。而且最晚退休的哈德也早在1947年。換句話說，大聯盟已長達七十餘年不復見任何一位投手能二十年如一日「從一而終」。隨著球員薪資暴漲、轉隊誘惑更大，更容易因受傷而燃燒殆盡的投手想挑戰這項紀錄難度也越來越高。最後一位接近這項紀錄的投手是史上最偉大的終結者李維拉（Mariano Rivera），他只差一年就能解開這項成就。但生涯最後一年防禦率只有2.11並拿下44場救援成功的李維拉毫不眷戀，在方當「盛年」的43歲就結束了他的球員生涯。

史上救援王李維拉在洋基19個球季出賽多達1115場，寫下652場救援成功紀錄，他曾4度成為自由球員，最後都與洋基完成續約。 歐新社資料照片 分享 facebook

回過頭來說史特拉斯堡。即便剛簽下七年長約的他真能在華盛頓走完這份合約，屆時在國民待了足足有17年的他也將滿38歲，還差三年才能達成這項紀錄——且不管他本人是否有心挑戰。雖說現代運動科技日新月異，投到四十幾歲的「老妖怪」如莫耶（Jaime Moyer，49歲才結束球員生涯）、柯隆（Bartolo Colon，現年46歲，但哪天突然復出恐怕也不那麼令人意外）亦所在多有，但畢竟只是鳳毛麟角。而且以史特拉斯堡早年的傷痛病史來看，已經有許多人不看好國民砸大錢在他身上，更遑論在合約結束後繼續留任。

名將柯隆生涯在大聯盟投了21個球季，待過11支球隊，這也是相當厲害的紀錄。 歐新社資料照片 分享 facebook

事實上能終身為同一隊效力17年之久，也已是一項相當了不起的成就。即以現役球員中，也只有紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）能在明年追平這個年資。投手方面，在為水手效力15年的「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）成為自由球員且身手大不如前後，就只剩改變主意再戰一年的韋恩萊特（Adam Wainwright，連續為紅雀出賽14年）、還有兩年合約在身的克蕭（Clayton Kershaw，12年）、剛戰勝血癌成功復出的印人投手卡拉斯科（Carlos Carrasco，10年）、終結者簡森（Kenley Jansen，10年）跟史特拉斯堡還能夠「一路走來，始終如一」。

「國王」赫南德茲在水手投了15個球季，戰績169勝136敗、防禦率3.42。明年如果他還有機會重回大聯盟的話，恐怕就不會是穿水手隊球衣了。 歐新社資料照片 分享 facebook

球員追求自身最大利益絕對合情合理，在這個冠軍與球隊經營至上、任何人都有可能被交易的時代，侈言忠誠更顯得可笑。但也正因為如此，史特拉斯堡為追隨恩師所作的抉擇，更顯得彌足珍貴。