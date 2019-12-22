MLB／三年5550萬美元 前塞揚凱柯加盟白襪

前塞揚獎強投凱柯加盟白襪隊。 歐新社 分享 facebook

根據多家美國媒體報導，前塞揚獎強投凱柯（Dallas Keuchel）加盟白襪隊，大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）透露合約內容為三年5550萬美元（約台幣16.7億元），另有條件可延長為四年7400萬美元（約台幣22.2億元）。

白襪隊季後補強不手軟，四年7300萬美元的隊史最大約簽下捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），打響第一砲，又以三年5000萬美元簽回阿布瑞尤（Jose Abreu）、從遊騎兵交易來馬札拉（Nomar Mazara），昨天才以一年500萬美元簽下左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），今天又有動作。

作為2015年塞揚獎得主，凱柯去年受到自由球員市場急凍影響，加上拒絕太空人提出的合格報價，直到選秀會後，才以一年2000萬美元加盟勇士隊，按比例實領為1300萬美元。

凱柯到6月22日才等到本季大聯盟初登板，最終累積出賽19場先發，拿下八勝八敗，防禦率3.79，投了112.2局，91次三振、39次保送，季後再度投身自由球員市場，拚到平均年薪1850萬美元的身價。

凱柯生涯八年有七年效力於太空人隊，入選過兩次明星賽，也在2017年幫助太空人隊拿下世界大賽冠軍，生涯累積84勝71敗，防禦率3.67。

白襪隊今年戰績 72勝89敗，連續七個球季勝率未過半，不過在球季後一連串補強動作後，進軍世界大賽看好度大幅提升。