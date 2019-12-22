MLB／名人堂票選倒數一個月 基特暫保全票

前洋基隊長基特（Derek Jeter）想追隨隊友李維拉（Mariano Rivera）腳步，挑戰史上第二位全票名人堂，目前為止，回收的43張選票也暫獲百分百得票率，就看能不能維持到最後。

名人堂最終結果將在一個月後出爐，全數412張選票中，已經有43張繳卷，而32名候選人裡，僅今年首度獲票選資格的基特暫保不破之身，獲百分百選票，如同各界預估，第一年上榜沒有太大問題。

不過基特的洋基隊友們就看不到太多機會，同樣是第一年入選的吉昂比（Jason Giambi）和索利亞諾（Alfonso Soriano）目前票數仍掛蛋，阿布瑞尤（Bobby Abreu）只收到三張，得票率7%而已。

洋基「四核心」之一的派提特（Andy Pettitte）今年是第二年參選，但43張只有七人投票給他，得票率為16.3%。

第八次入圍的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）看來充滿希望，暫時獲得74.4%得票率，和今年封盤時的59.5%相比成長不少，另一位涉染禁藥的名將邦茲（Barry Bonds）目前也站上74.4%得票率。

只有兩人暫時和基特一起超過75%門檻，昔日紅襪強投席林（Curt Schilling）是其中之一，第八年挑戰的他已經收到35張支持者，得票率81.4%，第十年參選的渥克（Larry Walker）則把握最後機會，暫握86%得票率。