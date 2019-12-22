MLB／大都會調整合約 古巴飛彈來季恐只剩2成薪

今年一整年因傷未在大聯盟出賽，「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）接受大都會砍薪調整合約，明年將從2950萬美元（約台幣8.9億元）薪水，降至1100萬（約台幣3.3億元）美元，要是來不及康復，最低只剩600萬美元（約台幣1.8億元）。

從2017年起就陷入「痛痛人」狀態，塞佩達斯近三年只有119場出賽，最近一次亮相是在去年7月下旬，後來休兵進行雙腳後跟手術，沒想到復健中的他，又在今年5月傳出意外，在自家農場不慎跌入洞中，導致右腳踝多處骨折，本季提前確認報銷。

由於不可交易條款，大都會只能重新和這位34歲的老將調整合約，在原先的4年1.1億美元合約中，塞佩達斯明年可領2950萬美元，如今將暫時以1100萬美元起跳，要是明年開季腳傷仍趕不上復出，就會剩下600萬美元。

不過塞佩達斯也可以靠著激勵條款爭取高薪，只要明年累積達650打席，就能站回2000萬美元身價；另外，消息指出，他今年的薪水也從2900萬美元緊縮成2290萬美元。

大都會成功降輕薪資負擔，最多只需付給塞佩達斯兩折價；前幾周的冬季會議，總管范維格南（Brodie Van Wagenen）就提及，「如果他狀態絕佳，就會是一位巨有高度影響力的貢獻者，我們將會視情況而定。」