MLB／藍鳥隊搶柳賢振 均薪有望超越邦賈納

自由球員市場頂級投手依舊搶手，目前至少八支球隊在爭取柳賢振與凱柯（Dallas Keuchel）的加入，根據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，藍鳥隊已對柳賢振提出「有競爭力的合約」。

柳賢振與凱柯的經紀人波拉斯（Scott Boras）透露，目前有球隊積極爭取兩人，但隊伍名稱不便透露，根據洛杉磯時報報導，天使隊也是其中之一，但可能短時間內還不會定案。

天使隊昨天以一年900萬美元（約台幣2.7億元）合約簽下右投德黑蘭（Julio Teheran），先發輪值剛好五人，不過大谷翔平要兼顧投打，不會投一休四，加上希尼（Andrew Heaney）有傷勢隱憂，勢必要找六名先發才保險。

根據「The Athletic 」記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，柳賢振平均年薪有望超過邦賈納（Madison Bumgarner），邦賈納日前與響尾蛇簽下平均1700萬美元（約台幣5.1億元）的五年合約，合約預測至少會有四年8000萬美元（約台幣24億元）的水準。

不過羅森索也指出，各隊對柳賢振提出大約的最大疑慮仍是過往的傷病紀錄，柳賢振在2015年因肩關節唇撕裂傷整季報銷，2016年又進行手肘清創手術，2017、2018雖有傷勢，所幸不嚴重，今年球季出賽29場拿下14勝5敗，防禦率2.32位居大聯盟防禦率王。

藍鳥隊日前以2年2400萬美元（約新台幣7.38億元）簽下先發投手羅亞克（Tanner Roark），但因明年市場上先發投手短缺，因此提前一年啟動補強，預先囤積先發投手輪值深度。