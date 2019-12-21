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MLB／旅外首重自主訓練 林子偉：態度、熱情不能忘

2019-12-21 18:25聯合報 記者葉姵妤／新竹即時報導

林子偉指導打擊。記者葉姵妤／攝影
林子偉指導打擊。記者葉姵妤／攝影
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有著大聯盟資歷的旅美好手林子偉，今天在「國泰夯棒球－MY WAY林子偉棒球精進計畫」前進新竹市成德高中，除了向青少棒球員們傳授球技，面對小球員提出的問題，他也分享自己旅外多年的觀念。

被問到在台灣和在美國打球的差異，林子偉提到，在訓練和細節上可能是最大的不同，尤其他更強調自主訓練的重要性。

林子偉指出，學生球隊在台灣有很多比賽可以調整，但職業球員每年季後都有3、4個月需要自己訓練，「這訓練一定要很重視，如果你不重視，會迷失自己、走失方向，自主訓練、自我加強很重要。」

即使在球季期間，也要懂得安排自己的訓練、調整狀況，林子偉告訴台下的青少棒選手，「到了國外之後，教練真的是輔助而已，重要的是自己的態度、對棒球的熱情，如果忘記這些東西，等於浪費自己。」

另外有小選手問到「棒次的調整是否會影響心情？」林子偉坦言自己不太會受影響，「我覺得只要能在先發9人名單裡面，你就是被重視的球員。」

林子偉表示，若是太在乎自己的棒次，代表心理層面不夠強，「因為你只在乎你自己而已、不在乎團隊。」他提到，棒球是團隊運動，要如何幫助球隊贏球才是最重要的，「在板凳也可以很嗨啊。」

林子偉以自己為例，「我在大聯盟常常坐板凳，可是我也沒受影響，還是做我自己該做的事。」他也提醒小球員，如果太在乎自己的棒次、自己有沒有比賽，很快就會被淘汰，「因為教練一眼就會看出來你只在乎自己。」

林子偉棒球大聯盟

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