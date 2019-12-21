MLB／昔以學長為目標 林子偉指導小將靠聊天

林子偉在「國泰夯棒球－MY WAY林子偉棒球精進計畫」擔任總教練。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 「國泰夯棒球－MY WAY林子偉棒球精進計畫」，今天前進新竹市成德中學，由大聯盟級的林子偉擔任總教練，帶著2名成德畢業的旅美校友林凱威、陳聖平一同指導青少棒選手。

面對台下的青少棒球員，林子偉坦言自己話不多，但歡迎小球員踴躍發問，「今天我是教打擊，教的也不會很多，希望跟他們聊天。」

林子偉指出，打擊的重點其實還是在心理，包括態度、心態和對投手的了解度，他指出，打擊的反應時間只有零點幾秒，「不是只有球來球打，哪那麼簡單，還有變化球啊。」

但回憶自己青少棒時期，他則笑說，自己國中都是聽從教練的指導，當時也為了追上學長，下了很多苦工，「那時候前面有一個學長滿厲害的，自己想超越他，所以也很努力，因為我是打軟式組，他是硬式組，我一直很想跟他一起比賽，看自己還差在哪裡。」

對林子偉來說，明年會是重要的一年，今年季後他讓自己以休息為主，維持體能、重量訓練和守備及打擊的基本動作，另外也透過做瑜伽讓自己的身體更放鬆。