親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

美麗島站湧現參加人潮 韓粉、罷韓同聲「我們很理性」

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

運動筆記【首發】2019青島太平洋馬拉松心得你比想像的還勇敢-42.195愛戀的距離
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA焦點球員- Jordan Clarkson (12月21日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (12月20日)

MLB／回到最初起點 岡薩雷茲一年500萬加盟白襪

2019-12-21 10:21聯合報 記者蘇志畬／即時報導

資深左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約加盟白襪隊，其中450萬美元為年薪，另有50萬美元買斷費，2021年球季另有700萬美元球隊選項，這兩年都有50萬美元的激勵獎金。

岡薩雷茲在2004年選秀第一輪被白襪隊選中因而加入職棒，但直到2008年被交易到運動家後才有機會升上大聯盟，隨後效力過國民隊、釀人隊，如今又回到最初的起點。

白襪總經理哈恩（Rick Hahn）表示：「岡薩雷茲的加入是投手群的重要補強，他有豐富的資歷，作為有著成功經驗的資深左投，能為年輕球員帶來影響，幫助我們贏下更多比賽。」

岡薩雷茲今年受到左手臂疲勞的影響，在釀酒人隊僅出賽19場、17場先發，戰績三勝兩敗，防禦率3.50，不過去年在最後一個月被交易到釀酒人，五場先發拿下三勝零敗，防禦率2.13。

白襪隊今年戰績 72勝89敗，連續七個球季勝率未過半，今年季後動作頻頻，以四年7300萬美元的隊史最大約簽下捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），三年5000萬美元簽回阿布瑞尤（Jose Abreu）並從遊騎兵交易來馬札拉（Nomar Mazara）。

白襪釀酒人

延伸閱讀

MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望...

MLB／印地安人留不住林多 紅人加入競爭行列

MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

MLB／2000安還差1支 金斯勒決定退休

2019-12-21 08:23

MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

2019-12-21 08:04

MLB／稱「洛杉磯的洛杉磯道奇」？其中有典故

2019-12-21 09:44

MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望薪資解套

2019-12-20 16:01

MLB／印地安人留不住林多 紅人加入競爭行列

2019-12-20 15:56

MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤

2019-12-20 11:35

MLB／大谷翔平返日 明年球季後薪資仲裁受矚目

2019-12-20 09:38

MiLB／12強表現受肯定 胡智為小聯盟約簽教士

2019-12-20 08:20

MLB／一年900萬美元簽德黑蘭 天使補先發大洞

2019-12-20 08:00

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

MLB／披上老虎球衣 江少慶還要再拚

2019-12-20 00:12

一物剋一物！柯爾、小史和瑞登的難纏敵手們

2019-12-18 07:00

紅襪積極排毒甩爛約 林子偉命運猶在未定之天

2019-12-16 07:00

簽哈波已成冤大頭 費城人再簽惠勒走向不歸路

2019-12-09 07:00

勇士嚐到唐納森甜頭 再用短約簽漢默斯搞定輪值

2019-12-06 07:00

新球場新氣象 遊騎兵明年將有大作為？

2019-12-04 07:00

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

2019-12-02 07:00

引領風騒的假先發功成身退 光芒2020將回歸正途

2019-11-29 07:00

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

陳偉殷後繼無人 台灣球員輸在起跑點也輸在終點

2019-11-25 07:00

2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2019-11-22 07:00

陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

2019-11-22 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯大三元無用 湖人不敵公鹿吞連敗

2019-12-20 11:56

MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤

2019-12-20 11:35

NBA／老鷹連敗釀內部風暴 美媒惋惜舊將林書豪

2019-12-20 12:04

NBA／三兄弟聚首 安戴托昆波有感而發

2019-12-20 15:09

NBA／最喜歡的隊友名單 韋德點名這四人

2019-12-20 13:19

中職／彭政閔職務揭曉 兄弟副領隊兼農場主管

2019-12-20 15:00

NBA／衛少砍火箭生涯新高 哈登挺身逆轉快艇

2019-12-20 14:33

NBA／火箭克快艇再引新仇舊恨 瑞佛斯談對手妙語如珠

2019-12-20 16:26

NBA／狀元熱門只打三場決定離校 分析師：不影響身價

2019-12-20 10:49

中職／丘昌榮調整本土投手陣容 鄭凱文有機會進入先發

2019-12-20 16:24

NBA／對手抓己方延誤比賽 格林斥偷雞摸狗歪風

2019-12-20 12:31

中職／兄弟林智勝、周思齊 新球季扛中心打線重責

2019-12-20 18:03

NBA／丁威迪生涯新高41分無用 馬刺主場成功破網

2019-12-20 12:25

棒球／王貞治看12強：台灣棒球越來越強

2019-12-20 14:01

中職／與陳金鋒聊過副領隊職務 彭政閔：可能被討厭

2019-12-20 17:32

NBA／賽前摸喬丹祈求好運 前公牛球員分享過往趣事

2019-12-20 10:55

中職／兄弟本土教練接替 劉志威：現階段可以全面接手

2019-12-20 15:11

MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望薪資解套

2019-12-20 16:01

中職／鄭凱文兩年沒先發 離開牛棚再扛重責

2019-12-20 17:25

NBA／憶年輕頭髮茂密 詹姆斯：現在真是見鬼了

2019-12-20 16:33

中職／兄弟教練團有優勢 丘昌榮盼與球員彼此了解

2019-12-20 16:45

NBA／米契爾、楊恩飆分別苗頭 爵士力擒老鷹收4連勝

2019-12-20 11:42

NBA／前隊友爆料安東尼小氣 買背號只給3000美金

2019-12-20 17:26

NBA／昔控遭湖人總管背叛 魔術強森：我們重修舊好了

2019-12-20 15:47

中職／接兄弟首席教練 陳江和：服務員變高級服務員

2019-12-20 18:42

中職／林威助定二軍目標 先給即戰力球員壓力

2019-12-20 15:26

棒球／王貞治80歲大壽 辜仲諒致贈玉石

2019-12-20 23:22

MLB／2000安還差1支 金斯勒決定退休

2019-12-21 08:23

NBA／灰熊堅不買斷伊古達拉 圖藉交易換首輪籤

2019-12-20 17:00

NBA／史馬特眼部感染 主帥：醫生所見過最嚴重

2019-12-21 08:04

中職／接下新職 彭政閔：還要時間讓自己更進步

2019-12-20 15:25

NBA／生涯在洛杉磯最高得分 衛少豪取40分掀翻快艇

2019-12-20 17:50

MLB／印地安人留不住林多 紅人加入競爭行列

2019-12-20 15:56

UBA／兩周沒碰球狀態僅剩三成 譚傑龍盼不當「雷」隊友

2019-12-20 16:33

NBA／衛少狂砍40分 創老家生涯最高分

2019-12-21 00:11

NBA／聯盟擬辦季中大賽 冠軍隊每人獲3000萬

2019-12-21 09:36

SBL／遭台啤轟破百 李啟億：雙洋將攻守威脅大

2019-12-20 22:47

MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

2019-12-21 08:04

NBA／今日戰績表 分區顛峰對決公鹿字母哥率隊主場宰湖人

2019-12-20 14:19

中職／彭政閔將赴美、日進修 時間視6搶1規畫而定

2019-12-20 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top