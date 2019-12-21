MLB／回到最初起點 岡薩雷茲一年500萬加盟白襪

資深左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）以一年500萬美元（約台幣1.5億元）合約加盟白襪隊，其中450萬美元為年薪，另有50萬美元買斷費，2021年球季另有700萬美元球隊選項，這兩年都有50萬美元的激勵獎金。

岡薩雷茲在2004年選秀第一輪被白襪隊選中因而加入職棒，但直到2008年被交易到運動家後才有機會升上大聯盟，隨後效力過國民隊、釀人隊，如今又回到最初的起點。

白襪總經理哈恩（Rick Hahn）表示：「岡薩雷茲的加入是投手群的重要補強，他有豐富的資歷，作為有著成功經驗的資深左投，能為年輕球員帶來影響，幫助我們贏下更多比賽。」

岡薩雷茲今年受到左手臂疲勞的影響，在釀酒人隊僅出賽19場、17場先發，戰績三勝兩敗，防禦率3.50，不過去年在最後一個月被交易到釀酒人，五場先發拿下三勝零敗，防禦率2.13。

白襪隊今年戰績 72勝89敗，連續七個球季勝率未過半，今年季後動作頻頻，以四年7300萬美元的隊史最大約簽下捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），三年5000萬美元簽回阿布瑞尤（Jose Abreu）並從遊騎兵交易來馬札拉（Nomar Mazara）。