MLB／稱「洛杉磯的洛杉磯道奇」？其中有典故

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美國職棒洛杉磯道奇今天推出一款T恤，上頭寫著「洛杉磯的洛杉磯道奇」字眼，這個看起來多餘的贅述，跟同在南加州的洛杉磯天使有點關係。

美國職棒大聯盟有兩支隊伍都冠名洛杉磯，其中道奇隊主場位在洛杉磯市，天使主場則在洛杉磯市中心南方一小時車程的橘郡（Orange County）安那罕市。

安那罕（Anaheim）市議會今天可望通過一項決議，未來30年將洛杉磯天使隊的主場留在安那罕。巧合的在同一天，洛杉磯道奇官網提醒球迷，他們是洛杉磯的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers of Los Angeles）。

球迷點開道奇官網的賽程表，右下角不起眼處可以看到「洛杉磯的洛杉磯道奇」字樣。另外在大聯盟的官方線上購物專區，也有寫著同樣字眼的藍色T恤限時販售。每件22.49美元（約新台幣684元）。

道奇這個動作，看似衝著天使隊而來，頗有嘲諷意味，但道奇這麼做有背後的原因，不完全是要挑起兩邊的對立。

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「洛杉磯時報」報導，「洛杉磯的洛杉磯道奇」這個稱號，10多年前出現的時候，一開始確實帶有抗議的意味。

2005年，天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）做了一個決定，把球隊「安那罕天使」改名為「安那罕的洛杉磯天使」（Los Angeles Angels of Anaheim）。保留安那罕是為了遵守球場租約，把所在地城市名留在隊名裡。

當時，道奇隊老闆麥考特（Frank McCourt）向大聯盟主席塞里格（Bud Selig）抗議。但塞里格回應說：「天使改名不一定會有好處，而且他看不出這對道奇有什麼傷害。」

為了表達輕微的抗議，道奇隊當時註冊了「洛杉磯的洛杉磯道奇」這個商標，開始販賣相關商品。

洛杉磯時報指出，道奇隊現在悄悄販售這款T恤，目的不是故意要酸天使隊，而是為了符合美國的商標法律，因為註冊之後，如果不使用就會失效。

天使隊近年多以「洛杉磯天使」自稱。這支球隊自1961年以來隊名多次更迭，最初主場設在洛杉磯市，隊名叫「洛杉磯天使」，1966年主場搬到安那罕之後改叫「加州天使」。

1997年到2004年隊名叫「安那罕天使」，在2002年拿下隊史唯一的世界大賽冠軍。