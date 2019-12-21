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MLB／2000安還差1支 金斯勒決定退休

2019-12-21 08:23聯合報 記者蘇志畬／即時報導

金斯勒決定退休。 美聯社
金斯勒決定退休。 美聯社
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14年的大聯盟生涯，四屆明星賽球員金斯勒（Ian Kinsler）決定畫下休止符，今天宣布脫下球衣退休，轉任教士隊球團人員，距離生涯2000安還差1支，另有257發全壘打以及243次盜壘成功。

選擇突然退休，根據「The Athletic」報導，今年球季金斯勒受到椎間盤突出困擾、在8月提前報銷，是在這個時間選擇退休的主要原因，而金斯勒轉任行政職務，好將雙方最後一年425萬美元的合約走完。

37歲的金斯勒的與教士隊的合約還有1年425萬美元還沒走完，據悉這個部分他會再與球團協調，而會在這個時刻突然選擇退休，與他本季深受椎間盤脫出症所苦、8月中旬以後就未能再出賽脫不了關係。

金斯勒表示：「我的驕傲讓我無法做事情做得半吊子，要做就是全力以赴，我的棒球人生都是這樣，感覺這是個結束的時間點，是時候放手，我已經付出我的全部，該做些其他事情了。」

金斯勒曾是大聯盟最好的二壘手之一，大聯盟生涯自2006年從遊騎兵隊起步，2013年被交易到老虎隊，2018年在季中從道奇隊被交易到紅襪隊，也幫助球隊拿下世界大賽冠軍，今年轉戰教士隊，留下2成17打擊率、9轟、22打點的成績。

大聯盟教士

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