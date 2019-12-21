MLB／大聯盟薪資連兩年下滑 史上第一次

大聯盟薪資連兩年下滑，史上第一次，圖為大聯盟主席曼福瑞。 美聯社 分享 facebook 大聯盟球員平均薪資連續兩年下滑，這是自從球員工會開始記錄的53年以來，史上第一次發生，不過今年季後破紀錄合約紛紛出爐，明年有望止跌回升。

根據球員工會統計，今年在美國時間8月31日時仍在大聯盟名單中的988名球員，平均薪資為405萬1490美元（約台幣1.2億元），跟去年的409萬5686美元相比，下滑了1.1%，而2017年則是409萬7122美元。

球員工會自1967年開始統計球員薪資，這僅僅是史上第五次衰退，前三次分別是1987年因球團老闆集體勾結不簽自由球員，1995年在結束長達7個半月的大罷工後，以及2004年。

今年的薪資下滑源於前兩年自由球員市場急凍，各隊為了避免超過豪華稅，拖延簽約時間，藉此壓低球員薪資，再加上不少球員的合約中包含大筆激勵獎金，未算入年薪範圍，例如楚奧特（Mike Trout）、馬恰多（Manny Machado）、狄葛隆（Jacob deGrom）。

不過明年這樣的現象應不會再重現，柯爾（Gerrit Cole）與洋基簽下破投手紀錄的九年3.24億美元合約，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）以及瑞登（Anthony Rendon）合約總額也都在2億美元以上。