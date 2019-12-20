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MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望薪資解套

2019-12-20 16:01聯合新聞網 綜合報導

塞佩達斯。 美聯社
塞佩達斯。 美聯社
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大都會近期為了清出薪資進行補強四處兜售球員，前陣子還跟「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）達成降薪協議。這讓聯盟其他球隊有意願交易這位老將，若成功賣掉，大都會也將從他最後一年，高達2950萬美元的薪資中解套。

塞佩達斯貴為2016年國聯銀棒獎得主，2016年底和大都會簽下四年一億1000萬美元的合約後傷病纏身，至今只打了119場比賽，今年5月復健時又在自家農場跌倒，摔斷右腳踝；因為個人傷勢問題，他答應了大都會的減薪要求，2020年原本高達2950萬美元的年薪，將大砍至1000萬美元左右。

據報導，因為塞佩達斯願意降薪，讓聯盟其他球隊開始願意尋求交易他的機會，雖還沒有大動作的商談，但也讓大都會脫手出現一絲曙光。

雖塞佩達斯過去幾年飽受傷病困擾，但保持健康的他仍能在單個賽季扛出35轟，打擊率也是夠水準的0.290，也是為什麼他依舊有市場的主因，如今大降薪更大大提升了各隊的投資意願，就算塞佩達斯無法回春，對其他球隊來說短暫租用一年即可脫手，因此並不吃虧。

薪資古巴復健飛彈
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