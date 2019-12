MLB／古巴飛彈降薪引多隊提交易 大都會可望薪資解套

塞佩達斯。 美聯社 分享 facebook

大都會近期為了清出薪資進行補強四處兜售球員,前陣子還跟「古巴飛彈」塞佩達斯(Yoenis Cespedes)達成降薪協議。這讓聯盟其他球隊有意願交易這位老將,若成功賣掉,大都會也將從他最後一年,高達2950萬美元的薪資中解套。

塞佩達斯貴為2016年國聯銀棒獎得主,2016年底和大都會簽下四年一億1000萬美元的合約後傷病纏身,至今只打了119場比賽,今年5月復健時又在自家農場跌倒,摔斷右腳踝;因為個人傷勢問題,他答應了大都會的減薪要求,2020年原本高達2950萬美元的年薪,將大砍至1000萬美元左右。

據報導,因為塞佩達斯願意降薪,讓聯盟其他球隊開始願意尋求交易他的機會,雖還沒有大動作的商談,但也讓大都會脫手出現一絲曙光。

One interesting effect of Yoenis Céspedes' contract restructuring: the Mets have had teams reach out the past week regarding his availability in trades, according to a source. Nothing close or imminent or even all that likely, but some initial conversations have taken place.