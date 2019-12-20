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MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤

2019-12-20 11:35中央社 台北20日電

當年在洛磯隊的曹錦輝。 路透
當年在洛磯隊的曹錦輝。 路透
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曹錦輝日前登上前東家洛磯隊官網，刊出回憶他在洛磯隊時期的長文，曹錦輝今天透過粉絲專頁回應，提到最大的遺憾，是2007年無法與洛磯隊一起奪下國聯冠軍。

這篇臉書回應，是由曹錦輝粉專小編貼出，但這位小編特別提到：

如果，錦輝是出現在這個世代...

以當今的醫療科學以及投手使用的保護機制

錦輝是不是更能向世界演繹...

他那卓越不凡的大物天賦及出類拔萃的棒球藝術呢？

「傷痛」真的是阻礙錦輝在大聯盟綻放的絆腳石！

有粉絲留言，「台灣的環境誤了你一聲啊！」

日前曹錦輝登上美職洛磯隊官網，標題為「回憶曹錦輝不尋常的棒球生涯」，描述當初洛磯隊簽下曹錦輝的過程，以及在洛磯隊的生涯。即使已經事隔20年，當年挖掘他的球探愛爾蘭（Tim Ireland）仍記憶猶新，並認為傷痛是阻礙他在大聯盟發展的絆腳石。

曹錦輝今天也透過粉絲專頁回應，他表示，「回憶當時我效力洛磯隊，這位記者Thomas先生對我就蠻好的，只是當年沒機會能多待在洛磯隊與他們一起拚進季後賽」。

曹錦輝在洛磯隊7年，2000年以洛磯隊史最高的簽約金220萬美元（約新台幣6820萬元）加盟，曾在小聯盟連續4年入選「棒球美國」百大新秀，其中最高是2001年第15名。不過曹錦輝傷痛不斷，2006年遭到釋出，隔年加盟道奇隊，但前東家洛磯隊也奪下國聯冠軍。

曹錦輝表示，「2007年洛磯隊拿下國聯冠軍的喜悅，我沒辦法參與，現在想想真有些可惜，當時那批選手大部分都是與我一起在小聯盟奮鬥的戰將，這些回憶至今仍是我心中的遺憾」。

曹錦輝總計在大聯盟留下57場出賽，拿下5勝6敗、4次中繼成功、4次救援成功，防禦率5.75的成績。

洛磯曹錦輝大聯盟

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