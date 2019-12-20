MLB／大谷翔平返日 明年球季後薪資仲裁受矚目

大谷翔平結束復健。 路透 分享 facebook 從去年10月右手肘接受韌帶重建手術（Tommy John）以來，天使隊日籍好手大谷翔平終於完成所有復健流程，接下來將返回日本休息，為明年球季再度展開投打「二刀流」做好準備。

大谷翔平因手術關係，今年只能專心擔任打者，不過9月時因選擇動刀處理左膝蓋二分髕骨問題，球季提前報銷，投球復健流程也因而中斷，直到10月中旬才重新開始傳接球，11月下旬首度回到牛棚練投。

天使隊春訓投捕手報到日則為2月13日，不過大谷翔平預計1月下旬就會回到球隊，到時天使球團將研擬出新球季的使用計畫，就目前來說，最有可能是一周先發一場，扣除掉先發及休息日，其他時間則擔任指定打擊。

由於天使隊不會讓大谷翔平投一休四，所以至少需要六名先發投手，加上今天剛以一年900萬美元簽下的德黑蘭（Julio Teheran），球隊目前僅有五名先發，仍有可能繼續爭取柳賢振或凱柯（Dallas Keuchel）的加盟。

天使隊總裁卡皮諾（John Carpino）昨天在球迷會中表示，很期待明年球季看到大谷翔平以投手身分出賽，當大谷上場比賽的時候，天使隊會是一支更好的球隊。

大谷翔平明年球季後將取得薪資仲裁資格，是否有機會簽下一筆大約？卡皮諾表示：「目前還沒有討論到這個話題，不過延長大谷翔平的合約是球隊一定會做的方向。」

大谷翔平在2017年加盟天使隊，因未滿25歲，依規定只能簽下小聯盟合約，去年領大聯盟底薪54.5萬美元（約1680萬台幣），今年微幅加薪到65萬美元（約2000萬台幣）。