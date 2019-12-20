MiLB／12強表現受肯定 胡智為小聯盟約簽教士

12強胡智為表現出色，獲得教士小聯盟合約。中央社 分享 facebook 繼江少慶昨天與老虎隊簽約後，又一名世界棒球12強賽國手找到工作，台灣投手胡智為新球季與教士隊簽下小聯盟合約，USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）率先透露這個消息。

胡智為在2017、2018年都曾升上大聯盟，今年球季遇到低潮，季中還被印地安人釋出，隨後轉戰小熊隊，整季待在小聯盟，3A、2A合計出賽23場，其中12場先發，3勝7敗、防禦率6.87。

球季後胡智為繼續到墨西哥冬季聯盟以戰代訓，先發3場累計18局，防禦率1.50，隨後返台加入12強中華隊，雖然生涯第一次從球季開打投到11月，身體難免有些疲憊，但胡智為靠著頭腦投球，加上教練、情蒐以及隊友守備幫助，在12強兩場出賽，總計8.2局無責失。

12強對日本隊3.2局的好投，讓胡智為慢慢找回前兩年在大聯盟時的比賽感覺，因簽證問題，胡智為12強結束後留在台灣自主訓練，胡智為曾在受訪時表示：「想要告訴自己，還是有能力回到大聯盟。」最終他仍回到目標的美職系統。

胡智為在2012年加入雙城隊開啟旅美生涯，2015年轉戰光芒隊，也在這段期間升上大聯盟，以後援身分出賽11場，總計1勝1敗、防禦率3.52，去年季後被交易至印地安人隊。