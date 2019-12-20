MLB／一年900萬美元簽德黑蘭 天使補先發大洞

德黑蘭。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平多了新隊友，天使隊以一年、900萬美元（約新台幣2.7億元）合約簽下右投德黑蘭（Julio Teheran），預計將是明年球季的先發人選，只待體檢通過正式宣布消息。

28歲的德黑蘭過去都效力於勇士，是隊史第一位連續六季擔任開幕戰先發的投手，生涯七個完整球季中，有五季都繳出雙位數勝投，今年成績10勝11敗、防禦率3.81，但季後勇士隊決定不行使2020年的1200萬美元選擇權，德黑蘭成為自由球員。

德黑蘭與大谷翔平、希尼（Andrew Heaney）、邦迪（Dylan Bundy）、肯寧（Griffin Canning），是目前新球季最有可能的先發輪值五人，不過天使隊仍可能繼續補強投手。

天使隊去年團隊防禦率5.64是全大聯盟第二高，補強投手是季後最主要目標，原本打算爭取的柯爾（Gerrit Cole）最終選擇洋基隊，現在將目光放到柳賢振及凱柯（Dallas Keuchel）身上。

德黑蘭的續戰能力剛好能補起天使隊最欠缺的一環，近七個球季只有六名投手能每季至少投滿170局，而其中只有四人至少先發30場，德黑蘭是其中之一，天使隊今年先發投手沒有人能投超過102.1局。

對天使隊來說較大的隱憂是，德黑蘭今年球季174.2局送出162次三振、83次四壞，四壞比率是大聯盟100局以上投手第四高，不過5到6月德黑蘭曾連續八場比賽未挨轟，期間防禦率僅0.81。